موضوع امنیت کودکان در کشور مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه سهشنبه در سیزدهمین گردهمایی انجمنهای منطقهای دوستداران کودک که با شعار کودک، تجربه و شور زندگی برگزار شد، اظهار داشت: امنیت زندگی مربوط به کودکان امروزه موضوعی است که کمتر در مورد آن بحث و تبادل نظر شده و مورد غفلت واقع شده است.
وی در ادامه خشکسالی را عمدهترین مشکل استان دانست و تصریح کرد: بارش باران در استان اصفهان طی روزهای گذشته، شرایط ویژه استان را تغییر داد و ارتقا بخشید.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: خشکسالی مردم را دچار افسردگی کرده بود و کشاورزان اصفهان نیز خسارات فراوانی را متحمل شدند.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود حفظ امنیت مردم را مهمترین وظیفه استانداران عنوان کرد و ادامه داد: اگر استانداری فعالیتهای مختلفی در زمینههای عمرانی، مسکن و اشتغال دارد به این دلیل است که امنیت استان و مردم را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه تعریف امنیت در یک دهه گذشته دچار تحول عمیقی شده است، بیان داشت: امروز امنیت تنها به معنای تضمین بقا و زندگی نیست بلکه به معنای وسیعتر شامل امنیت روحی و روانی نیز میشود.
ذاکر اصفهانی استرسها و اضطرابها را مانع زندگی سالم و ارزشمند دانست و اضافه کرد: امروزه تنها حفظ بقا اهمیت ندارد بلکه نوع این بقا مهم است.
وی با اشاره به اینکه در جامعه کنونی احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است، تاکید کرد: ایجاد آرامش برای بخشها و سطوح مختلف و وجود حس عدم پریشانی در جامعه را میتوان امنیت در جامعه کنونی دانست.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود امنیت مربوط به کودکان را یکی از موارد مهم امنیت هر کشور دانست و گفت: موضوع امنیت کودکان در جامعه ما مورد غفلت واقع شده و کمتر به آن پرداخته میشود.
وی با بیان اینکه کودک نیاز به آرامش و شخصیتپذیری دارد، اظهار داشت: باید بدانیم که کودک و دانشآموز ما با چه مختصاتی زندگی خود را به پیش میبرد.
ذاکر اصفهانی جمعیت خیران استان اصفهان را مطلوب عنوان کرد و افزود: در اصفهان انجمنهای خیریه فراوانی به وجود آمده که هر کدام در شاخههای مختلفی همچون مدرسهسازی، مسکنسازی و بهداشت و درمان به صورت جداگانه فعالیت میکنند.
وی خیران را با وجود اینکه غیر دولتی هستند، همکاران دولت و دستگاههای اجرایی کشور نام برد.
استاندار اصفهان حضور خیران را در بخشهای مختلف پررنگ دانست و ادامه داد: جمعی از خیران اصفهانی در زندان اصفهان فعالیت بسیار خوبی داشتند و علاوه بر گلریزان برای زندانیان جرایم مالی، امکانات خوبی را در اختیار این مکان قرار دادند.
به گزارش مهر، در این گردهمایی اعضای انجمن دوستداران کودک از سراسر کشور حضور داشتند و کالسکه نمادین این انجمن نیز با حضور استانهای مختلف در میان جمعیت به حرکت افتاد.
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