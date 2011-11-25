ساخت مسکن مهر پلدختر در مسیر سیلاب/ حادثه خبر نمی کند!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت مسکن مهر شهرستان پلدختر یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان امر بوده است تا همچنان این دغدغه وجود داشته باشد که باید چگونه این خانه ها را از گزند سیل در امان داشت.

شهرستان پلدختر به عنوان شهرستان سیل خیز استان لرستان همواره در معرض سیلاب بوده و حال با بی توجهی به این امر مسکن مهر این شهرستان در مسیر یک "مسیل" ساخته شده است تا پس از پیشرفت کار تازه مسئولان به این فکر بیفتند که چگونه این خانه روی آب را از سیلاب در امان بدارند.

احداث سیل بند برای پروژه مسکن مهر پلدختر!

این در حالیست که به گفته فرماندار شهرستان پلدختر پیش از این در جریان سیلاب سال گذشته یک بار این پروژه را سیل با خود برده است.

با این تفاسیر در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان لرستان و طرح مشکل مسکن مهر پلدختر قرار بر این شد که برای در امان نگه داشتن این پروژه از گزند سیل نسبت به احداث سیل بند اقدام شود.

با این حال کارشناسان معتقدند که احداث سیل بند در مسیر پروژه مشکلی را حل نمی کند و باید مطالعات لازم برای از بین بردن مخاطرات احتمالی در پی وقوع سیل در این منطقه صورت گیرد.

ساخت مسکن در مسیر یک آبراهه!

این در حالیست که دبیر کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان لرستان اجرای هر گونه طرحی برای حل مشکل سیلاب مسکن مهر پلدختر بدون مطالعات هیدرولوژی حوضه بالادست را به بیراهه رفتن می داند.

رضا میرزائی در رابطه با مشکل سیلاب مسکن مهر شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن مهر پلدختر در حاشیه جنوب شرقی شهر پلدختر در منطقه ای موسوم به تنگ علی در قطعه زمینی در مسیر جریان مستقیم آبراهه ای فصلی، در دست اجرا است.

وی گفت: محدوده اطراف و حوضه بالادست مسکن مهر پلدختر را واحدهای سنگی سازند گچساران تشکیل می دهد که به علت مورفولوژی تپه ماهوری با شیب تند و شرایط زمین شناسی و نفوذ پذیری پایین، رواناب زیادی تولید می کنند و به همین خاطر در فصول بارندگی باعث بروز سیلاب و آبگرفتگی سایت مسکن مهر می شود.

ضرورت توجه به مطالعات پیرامون سیل خیزی منطقه

میرزائی بیان داشت: نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی قدیمی و بررسی های زمین شناسی کاملا نشان می دهد که محل مسکن مهر پلدختر در گذشته مسیل جریانهای سطحی فصلی بوده و خاک این ناحیه نیز حاصل عملکرد فرآیندهای فرسایشی بر روی واحدهای لیتولوژی سازند گچساران در بالادست و حمل رسوب در این منطقه است.

وی با اشاره به وضعیت سیل خیزی منطقه تنگ علی که مسکن مهر در آن احداث شده است نیز گفت: اجرای هر گونه طرحی برای حل مشکل سیلاب مسکن مهر پلدختر، بدون انجام مطالعات هیدرولوژی حوضه بالادست، به بیراهه رفتن است.

طرح مطالعاتی هدایت آبهای سطحی پلدختر تهیه شد

دبیر کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان لرستان به پیگیریهای انجام شده برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: با اینکه طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر پلدختر توسط مهندسان مشاور مطالعه و طراحی شده ولی بعضی اصرار دارند که بدون استفاده از مطالعات مشاور کانالی به صورت دلخواه اجرا کنند.

وی همچنین گفت: هر دستگاه اجرایی که بدون توجه به مطالعات مهندسان مشاور، اقدام به احداث کانال یا هر سازه دیگری در محدوده مسکن مهر کند، بایستی در آینده پاسخگوی مشکلات این طرح باشد.

میرزائی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با ارئه راهکار برای حل مشکل سیلاب مسکن مهر گفت: بهترین گزینه اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی بر اساس مطالعات و طرح مشاور است.

هزینه طرح مطالعاتی پرداخت نمی شود!

وی افزود: طی سال گذشته در اجرای سریع مصوبه های ردیف 4 و 11 صورتجلسه مورخ 23 آذرماه سال 89 موضوع بررسی مشکلات عمرانی حوزه شهرستان پلدختر، پروژه مطالعاتی کنترل و هدایت آبهای سطحی و روانابهای تمام محدوده شهر پلدختر به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای لرستان و توسط مهندسان مشاور "صدر آب پویا" به اتمام رسیده و همه مقاطع و نقشه های اجرایی کانالها و آبراهه های سطح شهر از جمله کوی مسکن مهر نیز تهیه شده است.

دبیر کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه های استان لرستان ادامه داد: با این حال علیرغم پیگیری های مکرر هنوز حق الزحمه مشاور که معادل 139 میلیون و 310 هزار ریال است از سوی معاون استانداری تامین اعتبار و پرداخت نشده است.

احتمال رانش زمین در منطقه

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری و توجه استاندار لرستان و تامین اعتبار و پرداخت حق الزحمه مشاور و تحویل مطالعات، نسبت به اجرای پروژه کانال جمع آوری و هدایت روانابهای سطحی مسکن مهر بر اساس مطالعات و طراحی های انجام شده ، اقدام و مشکل سیلاب این منطقه حل شود.

میرزائی گفت: در منطقه تنگ علی واقع در محدوده کوی بسیجیان، پاشنه دامنه ارتفاعات و تپه ماهورهای اطراف منازل مسکونی توسط شهرداری برداشت و تبدیل به زمین مسکونی و خیابان شده است که با توجه به وضعیت زمین شناسی ، شیب لایه بندی و از بین رفتن تکیه گاه لایه ها، رانش لایه های زمین و بروز خسارات در این منطقه محتمل است لذا بایستی قبل از هرگونه رانش و حادثه احتمالی دامنه ارتفاعات یاد شده پایدارسازی شود.

به هر روی امید می رود با توجه متولیان امر به پروژه های مطالعاتی تهیه شده زمینه رفع مشکل مسکن مهر پلدختر که روزی تبدیل به محل زندگی صدها نفر خواهد شد فراهم شود چرا که حوادث و بلایای طبیعی هیچ گاه خبر نمی کند و ممکن است بی توجهی به این امر به قیمت خسارات مالی و حتی جانی تمام شود.