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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

مسئول واحد نمایش رادیو معارف:

رادیو معارف یک مجموعه نمایشی برای محرم آماده کرد

رادیو معارف یک مجموعه نمایشی برای محرم آماده کرد

حسین غفاری اعلام کرد واحد نمایش رادیو معارف با همکاری گروه قرآن و حدیث، مجموعه‌ای نمایشی برای دهه اول محرم تدارک دیده است.

حسین غفاری مسئول واحد نمایش رادیو از تولید و پخش برنامه نمایشی باغ تماشا ویژه مناسبتی ایام سوگواری سالار شهیدان به خبرنگار مهر خبر داد و افزود: این مجموعه با عنوان "حدیث تیغ و عشق" از سوم تا 18 آذر به روایت داستان واقعه عاشورا می‌پردازد.

وی در توضیح این خبر افزود: شرح ورود حضرت مسلم به کوفه و شهادت ایشان، داستان توبه و شهادت حر بن یزید، داستان ایمان آوردن و شهادت وهب نصرانی، روایت شهادت مردان بنی‌هاشم و حضرت اباعبدالله علیه السلام و حرکت کاروان اسرا به سوی کوفه و شام از جمله داستان‌هایی است که در این برنامه نمایشی تقدیم شنوندگان رادیو معارف می‌شود.

غفاری اشاره کرد: مجموعه ی نمایشی "حدیث تیغ و عشق" به نویسندگی زهرا تقی ملا، کارگردانی بهرام سروری نژاد، تهیه‌کنندگی سیدمحمدجواد هاشمی‌نیا و با هنرمندی جمعی از بازیگران رادیو، دهه اول محرم ساعت 18:30 به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1469400

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