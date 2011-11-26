رادیو معارف یک مجموعه نمایشی برای محرم آماده کرد

حسین غفاری مسئول واحد نمایش رادیو از تولید و پخش برنامه نمایشی باغ تماشا ویژه مناسبتی ایام سوگواری سالار شهیدان به خبرنگار مهر خبر داد و افزود: این مجموعه با عنوان "حدیث تیغ و عشق" از سوم تا 18 آذر به روایت داستان واقعه عاشورا می‌پردازد.

وی در توضیح این خبر افزود: شرح ورود حضرت مسلم به کوفه و شهادت ایشان، داستان توبه و شهادت حر بن یزید، داستان ایمان آوردن و شهادت وهب نصرانی، روایت شهادت مردان بنی‌هاشم و حضرت اباعبدالله علیه السلام و حرکت کاروان اسرا به سوی کوفه و شام از جمله داستان‌هایی است که در این برنامه نمایشی تقدیم شنوندگان رادیو معارف می‌شود.

غفاری اشاره کرد: مجموعه ی نمایشی "حدیث تیغ و عشق" به نویسندگی زهرا تقی ملا، کارگردانی بهرام سروری نژاد، تهیه‌کنندگی سیدمحمدجواد هاشمی‌نیا و با هنرمندی جمعی از بازیگران رادیو، دهه اول محرم ساعت 18:30 به روی آنتن می‌رود.