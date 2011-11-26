زنگ جهانى بسیج به زودى به صدا در مى آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسن زاده پیش ازظهر شنبه در تجمع بزرگ مدافعان ولایت در ورزشگاه تختى شهر قشم بیان داشت: شاخ و برگ شجره طیبه بسیج امروز در کشورهاى اسلامى منطقه ریشه دوانده و امیدواریم آزادى قدس شریف به عنوان آرزوى امام خمینى (ره) با گسترش فرهنگ بسیجى بزودى محقق شود.

وى ادامه داد: رمز ماندگارى بسیج ولایتمدارى بسیجیان دریا دل است و کشورهاى بپا خواسته اسلامى نیز با تشکیل بسیج مردمى باید از دستاوردهاى خود در برابر توطئه دشمنان اسلام صیانت کنند.

امام جمعه شهرستان قشم با اشاره به شرایط حساس جهان، به وظیفه خطیر بسیجیان و فرماندهان بسیجى اشاره و تصریح کرد: تنها راه نجات امت اسلامى در شرایط امروز، ترویج فرهنگى است که هیچ قدرت بزرگ نظامى در جهان توان و یاراى مقابله با آن را ندارد.

به گفته وى، بسیجیان با تبعیت از رهبرى، نظام امروز در همه صحنه ها حضورى چشمگیر و کارآمد دارند و توانمندى آنان تنها به بخش نظامى خلاصه نمى شود بلکه توان آنان را مى توان در عرصه هاى سیاسى، علمى، فن آورى و اجتماعى نیز به عینه دید.

حسن زاده اوج هنر بسیجیان را حضور مداوم آنان در صحنه دانست و تاکید کرد: تا بسیج و فرهنگ بسیج عاشورایى امام حسین (ع) در ایران اسلامى حاکمیت دارد، تمام توطئه هاى رنگارنگ دشمنان نظام اسلامى ایران نقش بر آب خواهد شد.

بسیجیان دریا دل قشم روز شنبه و در آخرین روز از هفته بسیج با حضور در ورزشگاه تختى شهر قشم بار دیگر با آرمانهاى بلند امام راحل (ره) و مقام معظم رهبرى و همچنین پاسدارى از خون پاک شهداى گرانقدر نظام اسلامى بیعت کردند و آمادگى خود را براى مقابله با هرگونه تهدید از سوى دشمنان با فریادهاى مرگ برآمریکا و مرگ بر اسراییل از کنار آبهاى نیلگون خلیج فارس اعلام کردند.