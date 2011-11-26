زنگ بسیج در مدارس بخش کهک نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک در مراسمی که صبح شنبه به مناسبت هفته بسیج به صورت نمادین در دبیرستان فاطمیه شهر کهک برگزار شد، عنوان کرد: دانش آموزان بسیجی در دفاع مقدس به فرمان رهبر خود لبیک گفته و راه ایثار و شهادت را برگزیدند.

محمدرضا باقری زادگان افزود: ما باید ادامه دهنده راه آنها بوده و پرچم اسلام را در تمام جهان برافراشته کنیم.



وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا تفکر بسیجی در همه عرصه های فرهنگی، علمی و سیاسی ترویج داده شود اظهار داشت: تشکیل بسیج یک حرکت اجتماعی است و تمامی ملت ایران در فرهنگ و تفکر بسیجی سهیم هستند.



رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک در ادامه به جنگ نرم دشمنان علیه جوانان ایران اشاره وعنوان کرد: امروز باید شما دانش‌آموزان مانند همان دانش‌‌آموزان انقلاب و حتی پرشورتر از آنان در صحنه حضور یافته و فتنه‌های دشمنان نظام اسلامی را نقش بر آب کنید.



باقری زادگان هدف بسیج را الهی دانست و اظهار داشت: درهر صحنه ای که بسیج وارد عرصه شده دشمن احساس عجز و ناتوانی کرده و این نظام مقدس در تمامی عرصه ها از کشور حمایت کرده است.



وی هدف از برگزاری این برنامه ها را ترویج فرهنگ ایثار و دلاوری وحفظ ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد و از دانش آموزان خواست تا با تلاش و پشتکار، مدارج بالاتر علمی را کسب و با هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.



در پایان این مراسم زنگ بسیج توسط رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک نواخته شد.

