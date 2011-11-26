محورهای ارتباطی گلستان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام راه و ترابری گلستان، با شدت گرفتن برف و باران از دو روز گذشته، 303 راهدار با حضور به موقع و مستمر در سطح راه ها و با انجام عملیات راهداری، محورهای استان را بازنگه داشته اند.

براساس این گزارش، رانندگانی که قصد عبور از محورهای ارتباطی بویژه محورهای کوهستانی استان را دارند، ضروری است زنجیر چرخ، لباس گرم و آذوقه فاسد نشدنی به همراه داشته باشند و نکات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

راه و ترابری گلستان همچنین بر اجتناب از سفرهای غیرضروری تاکید کرد و از رانندگان خواست برای اطلاع از وضعیت راه های استان در طول شبانه روز با شماره تلفن گویای 141 و تلفن ثابت 5-2223131-0171 مرکز مدیریت راه های استان تماس حاصل نمایند.

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد که یکهزار و 242 کیلومتر و 41 گردنه آن برف گیر است.