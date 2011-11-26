  1. استانها
  2. گلستان
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

علیرغم بارش برف و باران/

محورهای ارتباطی گلستان باز است

محورهای ارتباطی گلستان باز است

گرگان - خبرگزاری مهر: در حالی که ریزش باران و برف، استان گلستان را طی چند روز اخیر در بر گرفته اما براساس اعلام مسئولان راه و ترابری، تمام محورهای ارتباطی استان باز است و مشکلی در تردد رانندگان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام راه و ترابری گلستان، با شدت گرفتن برف و باران از دو روز گذشته، 303 راهدار با حضور به موقع و مستمر در سطح راه ها و با انجام عملیات راهداری، محورهای استان را بازنگه داشته اند.

براساس این گزارش، رانندگانی که قصد عبور از محورهای ارتباطی بویژه محورهای کوهستانی استان را دارند، ضروری است زنجیر چرخ، لباس گرم و آذوقه فاسد نشدنی به همراه داشته باشند و نکات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
 
راه و ترابری گلستان همچنین بر اجتناب از سفرهای غیرضروری تاکید کرد و از رانندگان خواست برای اطلاع از وضعیت راه های استان در طول شبانه روز با شماره تلفن گویای 141 و تلفن ثابت 5-2223131-0171 مرکز مدیریت راه های استان تماس حاصل نمایند.
 
استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد که یکهزار و 242 کیلومتر و 41 گردنه آن برف گیر است.
کد مطلب 1469813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها