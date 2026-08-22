به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی دهقان دهنوی عصر شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی ، اظهار کرد: : اصل راه‌اندازی بازارچه مرزی ساری‌سو به تصویب رسیده و اجرای آن نیازمند هماهنگی‌های تکمیلی میان ایران و ترکیه است.

وی ادامه داد: بزودی کمیته تجارت مشترک ایران و ترکیه تشکیل می‌شود و کارگروهی برای بررسی مسائل بازارچه ساری‌سو و دیگر بازارچه‌های پیشنهادی تشکیل خواهد شد تا هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع و تسریع در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها انجام شود.

وی با اشاره به آغاز تحولات جدید در زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حوزه لجستیک، گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی استان، اقدامات و برنامه‌های تحولی مناسبی در دولت فعلی آغاز شده است که می‌تواند جایگاه آذربایجان‌غربی را در تجارت کشور ارتقا دهد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مرزهای شمال‌غرب کشور از ظرفیت راهبردی برای توسعه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه برخوردار هستند و تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی در بازارچه‌های مرزی، می‌تواند سهم استان در مبادلات خارجی کشور را افزایش دهد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار افزود: آذربایجان‌ غربی از ظرفیت‌های متنوع و ارزشمندی در حوزه معدن، صنعت، کشاورزی و تجارت مرزی برخوردار است و تلاش شده با فعال‌سازی این مزیت‌ها، طرح‌های مولد و اشتغال‌زا به مرحله اجرا برسند.

رضا رحمانی با اشاره به نتایج ارزشمند همایش بین المللی اینوا اظهار کرد: طرح‌های متعددی در حوزه‌های میوه خشک‌کنی، فرآوری گیاهان دارویی، تولید سنگ‌های زینتی، پوشاک و نساجی در استان در دست اجراست و سرمایه‌گذاران بسیاری نیز برای مشارکت در این زمینه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها افزون بر ایجاد درآمد و فرصت‌های شغلی، زمینه امیدآفرینی، ماندگاری جمعیت در مناطق مختلف استان و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات و استفاده از ظرفیت‌های بومی استان گفت: هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع فرآوری و تکمیلی، علاوه بر افزایش ارزش افزوده تولیدات، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر محصولات آذربایجان‌غربی در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم سازد.

وی همچنین با اشاره به توافق‌های انجام‌شده برای توسعه منطقه آزاد صنعتی مشترک میان ایران و ترکیه، افزود: گشایش بازارچه مرزی ساری‌سو از موضوعات مهم در مسیر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور است و استان بر تسریع در عملیاتی شدن این بازارچه تاکید دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی بیان کرد: فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و گذرگاه‌های تجاری، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات، رونق مبادلات مرزی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به شمار می‌رود.