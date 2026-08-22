زلزله ۳.۲ ریشتری جویم را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۲:۱۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.