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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

زلزله ۳.۲ ریشتری جویم را لرزاند

زلزله ۳.۲ ریشتری جویم را لرزاند

لارستان- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۲:۱۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6924341

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