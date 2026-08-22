زلزله ۳.۲ ریشتری جویم را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۲:۱۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
لارستان- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۲:۱۸ شامگاه شنبه ۳۱ مردادماه حوالی شهر جویم از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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