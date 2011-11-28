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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

غیاث:

38 پایگاه اورژانس در همدان فعال است

38 پایگاه اورژانس در همدان فعال است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان همدان گفت: تعداد پایگاه‌های اورژانس مستقر در استان همدان از 16 پایگاه در برنامه چهارم به 38 پایگاه افزایش یافته است.

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در هشت شهرستان همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسد آباد، بهار، کبود راهنگ و رزن مراکز اورژانس فعال وجود دارد و تعداد پایگاه‌های شهری متناسب و مطلوب است.

وی با بیان اینکه در شهرستان همدان و ملایر کمبود پایگاه های شهری مشهود است، گفت: مکان ‌یابی و پیگیری لازم در این خصوص انجام شده و در صورت تأمین نیروی انسانی، این‌ مراکز به سرویس ارائه خدمات اضافه خواهند شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان همدان اظهار داشت: میانگین شاخص زمان رسیدن نیروهای اورژانس استان همدان بر بالین بیمار در شهر کمتر از شش دقیقه و در جاده‌ها به علت استقرار مناسب پایگاه‌ها زیر 11 دقیقه است.

غیاث اضافه کرد: از بین 38 پایگاه موجود در استان همدان، 10 ساختمان مربوط به فوریت‌های پزشکی است و 18 مورد از آنها به صورت کانکس یا اتاق در مراکز بهداشتی ـ درمانی یا راه و ترابری هستند.

وی بیان کرد: در حال حاضر استاند همدان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و 23 پایگاه در راه‌های اصلی جاده‌ها با فاصله کمتر از 40 کیلومتر مستقر هستند و 15 پایگاه نیز در داخل شهرها وجود دارند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر 280 نفر نیرو در فوریت های پزشکی مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: طبق قانون ارتقا بهره‌ وری و با توجه به سختی شرایط کار تعداد نیروهایی که در حال ارائه خدمت هستند باید افزایش پیدا کند.

کد مطلب 1471571

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