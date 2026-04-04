به گزارش خبرگزاری مهر، داود گمار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و تجهیز کامل پایگاه فوریت‌های پزشکی فرسفج در تویسرکان با اعتباری افزون بر ۴ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با ۲۴ ساعته شدن و استقرار نیروهای عملیاتی، توان پاسخ‌گویی در شرایط بحرانی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

وی با بیان اینکه ساختمان قبلی پایگاه به دلیل فرسودگی و عدم رعایت استانداردها، با محدودیت‌هایی در ارائه خدمات مواجه بود، ادامه داد: در ساختمان جدید، تمامی فضاها بر اساس ضوابط روز سازمان اورژانس کشور طراحی شده است و اتاق کار پرسنل، محل استقرار تجهیزات، فضای پارک آمبولانس و بخش‌های پشتیبانی به شکل بهینه سامان‌دهی شده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان همدان جانمایی مناسب پایگاه جدید در مسیرهای اصلی و نقاط حادثه‌خیز منطقه را یکی از مهم‌ترین مزایای آن برشمرد و افزود: این موقعیت مکانی، زمان رسیدن به بیمار را کاهش داده و سرعت انجام مأموریت‌ها را افزایش می‌دهد که نقش مستقیمی در نجات جان بیماران و ارتقای کیفیت خدمات اورژانسی خواهد داشت.

روی راه‌اندازی این پایگاه را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های سلامت شهرستان تویسرکان و تقویت شبکه پاسخ‌گویی سریع به فوریت‌های پزشکی در منطقه دانست و بیان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این مجموعه، شاهد افزایش رضایمندی شهروندان و ارتقای سطح ایمنی سلامت جامعه باشیم.