اجرای طرح های سفر رهبری به عسلویه تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی طرح های مصوب سفر رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عسلویه با قدردانی از توجه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهرستان کنگان، افزود: در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی در فروردین امسال به عسلویه اعتبارات ویژه ای به این شهرستان اختصاص یافت.

وی افزود: با سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه، برگ زرین دیگری در توسعه بوشهر آغاز شد که یکی از جلوه‌ های این توسعه امضا تفاهم‌نامه اجرای مصوبات سفر معظم ‌له به عسلویه است .

امام جمعه بوشهر متوازن شدن پیشرفت محیط پیرامونی پارس جنوبی با نقاط شهری و روستایی را ضروری دانست و گفت: لازم است طرح های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی هرچه سریعتر اجرایی شود .

صفایی بوشهری گفت: با توجه به نگاه مقام معظم رهبری به استان بوشهر، باید توسعه این استان را بر اساس همین نگاه طراحی کرد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تاکید کرد: تا جان در بدن داریم در راه ولایت کوشا هستیم و جان خود را فدای ایشان کنیم.