صفایی بوشهری:مستندنگاری تاریخ ارتباط رهبر شهید با مردم بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با کارگروه جمع آوری آثار و مستندات سفرهای رهبر شهید انقلاب به استان بوشهر با تأکید بر ضرورت مستندنگاری تاریخ استان بوشهر، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات استان بوشهر و حتی بسیاری از استانهای کشور، فقدان مستندنگاری دقیق و جامع از تاریخ و شخصیتهای اثرگذار است و باید برای ثبت و حفظ این میراث تاریخی، اقدامی جدی و هدفمند انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت ثبت تاریخ مقاومت و شخصیتهای برجسته استان بوشهر اظهار کرد: علاقه و ارادت مردم بوشهر به شخصیتهایی همچون شهید رئیسعلی دلواری عمیق و ریشهدار است، اما متأسفانه حتی درباره برخی از این شخصیتهای بزرگ، اسناد و تصاویر کافی در اختیار نداریم و این مسئله نشان میدهد که در گذشته نسبت به مستندنگاری تاریخ استان توجه لازم صورت نگرفته است.
وی افزود: در موضوع تاریخ بوشهر، هرچه جلوتر میرویم با خلأهای بیشتری در حوزه اسناد مواجه میشویم؛ بهگونهای که درباره برخی شخصیتها، تعداد شهدا و حوادث تاریخی، اطلاعات دقیق و مستند در دسترس نیست و همین مسئله ضرورت جمعآوری و حفظ اسناد تاریخی را دوچندان میکند.
ضرورت ثبت تاریخ ارتباط مردم استان بوشهر با رهبر شهید انقلاب اسلامی
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت تاریخ ارتباط مردم استان بوشهر با رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: معظمله علاقه ویژهای به بوشهر و مردم این استان داشتند و همواره درباره مردم بوشهر با محبت و توجه سخن میگفتند؛ از این رو باید این ارتباط تاریخی و عاطفی میان مردم بوشهر و رهبر شهید انقلاب به صورت دقیق ثبت و برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی ادامه داد: مستندنگاری ارتباط امت و امامت در استان بوشهر میتواند به یک الگوی ارزشمند برای نسل امروز و نسلهای آینده تبدیل شود؛ زیرا این ارتباط دو سویه، نشانه محبت، مودت، توجه، عنایت، وفاداری و تبعیت مردم از ولایت است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به سابقه ارتباط مردم بوشهر با رهبر شهید انقلاب گفت: این ارتباط در سالهای گذشته وجود داشته و بهویژه در سالهایی که مسئولیت نمایندگی ولیفقیه در استان را بر عهده داشتهام، جلوههای بیشتری پیدا کرده است و بوشهر به عنوان یکی از استانهای الگوی ولایتمداری مطرح شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه از همان ابتدای رهبر شهید انقلاب کسی به صورت هدفمند به فکر مستندنگاری این ارتباط نبوده است و امروز با خلأهای اسنادی مواجه هستیم؛ البته بخشی از این اسناد در اختیار اشخاص، خانوادهها، دفتر مقام معظم رهبری، صداوسیما و رسانهها قرار دارد که باید شناسایی و جمعآوری شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه این طرح باید در سه مرحله ضرورت، هدف و اقدام دنبال شود، گفت: نخست باید ضرورت این کار برای همه روشن شود؛ سپس هدف مشخصی برای آن تعریف شود و در مرحله سوم، اقدامات عملی برای جمعآوری، دستهبندی، آرشیو و احیای اسناد آغاز شود.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد یک مستند زنده و جامع از نحوه ارتباط دو سویه امام و امت و ثبت ابعاد مختلف این ارتباط برای الگوگیری نسلهای آینده و ماندگاری در تاریخ است.
آیتالله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد دبیرخانه این طرح در ستاد نماز جمعه بوشهر تشکیل شود و اظهار داشت: جمعآوری اسناد باید با محوریت یک دبیرخانه مشخص انجام شود و اعضای این مجموعه نیز در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
وی با تشریح شیوههای جمعآوری اسناد بیان کرد: بخشی از اسناد باید از افرادی که به صورت شخصی با مقام معظم رهبری دیدار داشتهاند، دریافت شود؛ ممکن است فردی عکسی، حکم، نامه، فیلم یا خاطرهای از این ارتباط در اختیار داشته باشد که باید شناسایی و ثبت شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: بخش دیگری از اسناد نیز باید از دفتر مقام معظم رهبری و مجموعههای مرتبط با حفظ و نشر آثار ایشان دریافت شود، چراکه بسیاری از جلسات و دیدارهای رهبر شهید انقلاب با مردم و مسئولان بوشهر ممکن است در رسانهها منعکس نشده باشد، اما اسناد آن در آرشیوهای مربوطه موجود است.
وی با اشاره به ظرفیت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب برای تکمیل این پروژه گفت: ارتباط با افراد مرتبط در این مجموعه باید برقرار شود تا اسناد، تصاویر و مطالب مربوط به بوشهر شناسایی و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین خواستار مشارکت عمومی مردم در این طرح شد و گفت: باید فراخوانی عمومی منتشر شود تا هر فردی که عکس، فیلم، نامه، صوت، خاطره یا سندی درباره ارتباط مردم بوشهر با رهبر معظم انقلاب در اختیار دارد، آن را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
وی تأکید کرد: اسناد و تصاویر مردم باید با امانتداری کامل دریافت شود و اگر اصل سند نزد دبیرخانه باقی نمیماند، پس از اسکن و ثبت، اصل آن به صاحب اثر بازگردانده شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش صداوسیما در این طرح گفت: بخش قابل توجهی از دیدارها، سفرها، سخنرانیها و برنامههای مرتبط با مقام معظم رهبری در بوشهر از طریق صداوسیما ثبت شده است و باید این آرشیوها نیز شناسایی و تجمیع شود.
وی افزود: عکسها، فیلمها، سخنرانیها و مطالب منتشرشده در رسانهها باید جمعآوری و پس از تجمیع، بر اساس موضوع و زمان دستهبندی شوند.
آیتالله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: اسناد بر اساس دهههای مختلف از جمله دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و دهه ۱۴۰۰ دستهبندی شوند و در کنار آن، دستهبندی موضوعی نیز برای عکسها، فیلمها، اسناد مکتوب و سایر آثار صورت گیرد.
وی ادامه داد: پس از جمعآوری و دستهبندی، تمامی اسناد باید شمارهگذاری و آرشیو شوند تا امکان دسترسی، استفاده پژوهشی و نگهداری بلندمدت آنها فراهم شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر یکی دیگر از مراحل مهم این طرح را ترمیم و احیای اسناد و تصاویر عنوان کرد و گفت: بسیاری از عکسهای قدیمی کیفیت مناسبی ندارند و برای استفاده در نمایشگاهها، کتابها و محصولات فرهنگی باید توسط افراد متخصص ترمیم و بازسازی شوند.
وی افزود: برخی تصاویر قدیمی نیازمند بزرگنمایی، اصلاح کیفیت و بازسازی هستند و باید با استفاده از ظرفیت نیروهای حرفهای این حوزه، کیفیت آنها ارتقا یابد تا قابلیت استفاده در محصولات فرهنگی و تاریخی را پیدا کنند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در این پروژه تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت هوش مصنوعی برای تولید آثار هنری و محتوایی بر اساس اسناد، سخنان و خاطرات موجود استفاده شود.
وی افزود: میتوان بر اساس سخنان و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب درباره بوشهر، آثار تصویری، انیمیشن، بازسازیهای هنری و محصولات رسانهای تولید کرد تا این تاریخ برای نسل جدید جذابتر و قابل فهمتر شود.
تأکید بر اهمیت ثبت خاطرات شفاهی
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت ثبت خاطرات شفاهی اظهار کرد: بخشی از تاریخ این ارتباط در قالب خاطرات افرادی قرار دارد که در دیدارها و جلسات حضور داشتهاند و باید این خاطرات نیز ثبت و مستندسازی شود.
وی گفت: برخی از این خاطرات ممکن است در رسانهها منتشر نشده باشد، اما ارزش تاریخی بالایی دارد و باید با رعایت ملاحظات لازم، برای ثبت در تاریخ حفظ شود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به برخی خاطرات خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب، بر شخصیت اخلاقی، اخلاص، سادهزیستی و توجه ایشان به خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب برای دنیا و مظاهر آن ارزشی قائل نبودند و جز در مسیر خدمت به دین، کشور و مردم، برای امور دنیوی ارزش خاصی قائل نبودند.
وی افزود: چنین ویژگیهایی باید در تاریخ ثبت شود، زیرا نسلهای آینده باید بدانند که شخصیت رهبر معظم انقلاب چه ویژگیهایی داشته و چرا مردم نسبت به ایشان محبت، ارادت و وفاداری عمیقی دارند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه مستندنگاری نباید تنها به تصاویر و دیدارها محدود شود، اظهار کرد: تمامی آثار و خدماتی که با عنایت رهبر معظم انقلاب در استان بوشهر انجام شده است نیز باید شناسایی و مستند شود.
وی با اشاره به برخی نمونهها گفت: موضوعاتی مانند نامگذاری بیمارستان شهدای خلیج فارس، برخی اقدامات در حوزه دانشگاه، حوزههای علمیه، خدمات انجامشده در سفر به عسلویه، کنگان، بیدخون و سایر مناطق استان باید در این مجموعه ثبت شود.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: حتی کمکهایی که در مناسبتهای مختلف برای مردم استان انجام شده، از جمله کمک برای برگزاری مراسم افطاری و اقدامات حمایتی، در صورت وجود اسناد و مدارک باید گردآوری و ثبت شود.
وی همچنین بر مستندسازی آثار مربوط به پروژههای مختلف استان که با پیشنهاد یا حمایت رهبر شهید انقلاب شکل گرفتهاند، تأکید کرد و گفت: هر موضوعی که به ارتباط رهبر شهید انقلاب با بوشهر و خدمات و عنایت ایشان به استان مربوط میشود، باید شناسایی و در این آرشیو قرار گیرد.
اقدامی برای حفظ هویت تاریخی استان
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان تأکید کرد: مستندنگاری تاریخ ارتباط رهبر معظم انقلاب با بوشهر تنها یک کار آرشیوی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ هویت تاریخی استان و انتقال فرهنگ ولایتمداری به نسلهای آینده است.
وی خاطرنشان کرد: باید این اسناد به گونهای جمعآوری، حفظ، ترمیم، دستهبندی و ارائه شود که در آینده بتوان از آن برای تولید کتاب، نمایشگاه، مستند، آثار هنری و محصولات رسانهای استفاده کرد و یک میراث ماندگار از ارتباط مردم بوشهر با رهبر معظم انقلاب برای آیندگان به یادگار گذاشت.
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