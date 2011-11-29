20 میلیون لیتر سوخت مصرفی کشاورزان مازنی تامین نشد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بهرامی عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه های مازندران افزود: میزان نیاز سوخت کشاورزان در فصل زراعی فعلی 65 میلیون لیتر بوده که 45 میلیون لیتر آن تامین شده است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی مازندران از واحدهای تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی که مصرف ماهانه سوخت آن شش هزار لیتر بوده خواست تا در سامانه سوخت ثبت نام کنند.

بهرامی با اشاره به اینکه 80 درصد سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی مربوط به واحدهای مرغداری است، تصریح کرد: 81 هزار نیروی حقیقی و حقوقی در سامانه دریافت سوخت کشور از مازندران ثبت نام کردند.

وی بیان داشت: برنامه ستاد استانی هدفمندی یارانه های مازندران این بوده که سوخت مورد نیاز واحدهای شالیکوبی استان تامین شود ولی هنوز اقدامی صورت نگرفت.

معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی مازندران، ادوات کشاورزی موجود استان را 16 هزار و 358 دستگاه تراکتور اعلام کرد و گفت: صاحبان هزار و 577 دستگاه کمباین برای دریافت سوخت در سامانه ثبت نام کردند.

مازندران قطب کشاورزی کشور است.