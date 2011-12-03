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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۲۰

مقدسی در گفتگو با مهر:

اصولگرایان آذربایجان شرقی لیست واحد ارائه خواهند کرد

اصولگرایان آذربایجان شرقی لیست واحد ارائه خواهند کرد

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر حزب موتلفه اسلامی آذربایجان شرقی گفت: اصولگرایان این استان با پیروی از جامعتین برای انتخابات مجلس نهم لیست واحد ارائه خواهند کرد.

بیوک مقدسی بخشایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه ارائه لیست واحد از اصولگرایان، مورد توجه گروه های مختلف سیاسی اصولگرایی آذربایجان شرقی است اما به خاطر عدم تشکیل ساختار جبهه واحد اصولگرایان در این استان، نمی توان درباره جزئیات این لیست اظهارنظر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، با تشکیل ترکیب جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی طی آینده نزدیک، عملیات سیاسی اصولگرایان این استان برای حضور مقتدرانه در عرصه انتخابات مجلس نهم وارد فاز جدید شود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی همچنین گفت: دفتر این حزب در شهرستان های تبریز، مرند، مراغه، هشترود، بناب و ملکان دایر است و در سایر شهرستان ها نیز نمایندگان حزب موتلفه فعالیت های مورد نیاز را انجام می دهند.

کد مطلب 1475311

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