کشتارگاههای غیرمجاز قصد ترک همدان ندارند/ خانه های خضر کشتارگاه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تخلف در عرصه تولیدات غذایی به سلامتی افراد صدمه می زند و جبران آن امکان پذیر نیست.

به عنوان نمونه یکی از عوامل مهم در شیوع بیماری های قابل انتقال از حیوانات به انسان، خرید دام زنده از مراکز غیرمجاز و ذبح دام بدون نظارت دامپزشکی در مکان های غیربهداشتی بوده که در اغلب موارد عدم آگاهی و توجه به این موضوع باعث می شود که شهروندان مبادرت به خرید دام و ذبح غیربهداشتی آن کنند.

این عمل علاوه بر افزایش خطر ابتلا به بیماری های مشترک بین انسان و دام و افزایش خطرات انسانی باعث آلودگی محیط زیست شهروندان می شود.

محله خضر همدان محل عرضه دام شده است

شهر همدان به لحاظ چگونگی بافت آن در برخی مناطق با این مشکل مواجه است به نحوی که در محله خضر این شهر با وجود هشدارهای متعدد همچنان عرضه دام زنده و حتی کشتار غیر مجاز دام انجام می شود.

اوایل سال گذشته بود که شهرداری همدان در راستای ساماندهی وضعیت این منطقه برگزاری جلسات مشترک با مسئولان ذیربط را انجام داد تا شاید در پس نتایج این جلسات وضعیت نامطلوب کشتار دام در خضر متوقف شود.

در این راستا شناسایی محل های عمده نگهداری و ذبح غیربهداشتی دام زنده آغاز شد و پس از هماهنگی های لازم در جلسات برگزار شده، ابلاغ دستور جمع آوری دام ها در مراکز غیرمجاز با هماهنگی مراجع قضایی انجام و در پی آن 12 مرکز متخلف بر اساس احکام صادره از طرف مراجع قضایی پلمب شد.

وقت و زمان بسیاری صرف برگزاری جلسات تصمیم گیری در این خصوص شد و دستگاه های متولی امر نیز وارد کار شدند تا رفع این معضل از چهره شهر همدان محقق شود.

انکار کشتار غیرمجاز دام در محله خضر چاره کار نیست

کشتار غیرمجاز دام در داخل منازل مسکونی این منطقه و پخش بوی بد و تعفن ناشی از این اقدام واقعیتی است که انکار آن چاره حل مشکل نیست و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

گذشته از این موضوع مبحث دیگری که ذکر آن لازم به نظر می رسد اینکه مگر نه اینست که حکم دستگاه قضایی برای مردم اتمام حجت است، پس چرا فک پلمب برخی از واحدها صورت گرفته است؟

و دیگر اینکه آیا نباید به وقت و زمان صرف شده و برنامه های انجام شده برای جمع آوری این واحدهای مزاحم شهری احترام گذاشت و اینکه آیا می توان به صرف پرداخت مبلغ اندکی به عنوان جریمه مسبب سلب آسایش سایر شهروندان شد؟

مدیر منطقه سه شهرداری همدان در توضیح این رویداد با بیان اینکه در سال‌های بسیار دور کشتارگاهی در این مکان وجود داشت، گفت: پس از جمع آوری این کشتارگاه، تعدادی از مغازه های این محله اقدام به فروش دام کردند که بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها مبنی بر جمع آوری مشاغل مزاحم، اخطارهای لازم به این واحدها ابلاغ شد که متاسفانه مورد بی توجهی صاحبان این واحدها قرار گرفت.

کشتارگاه های غیرمجاز در ردیف مشاغل مزاحم قرار دارند

مرتضی حضرت زاده با تاکید بر اینکه چندین مرتبه عوامل اداره کنترل و نظارت شهرداری به همراه مسئولان سایر دستگاه ها برای رفع این معضل بسیج شدند، اظهار داشت: این واحدها در رده مشاغل مزاحم قرار دارند که متصدیان آنها علیرغم اعلام تذکرات مراکز بهداشتی، موارد را نادیده گرفتند که در نهایت واحدهای آنها پلمب شد.

وی با اشاره به اینکه این امر بر سلامتی مردم اثرمنفی دارد، گفت: در پی این اقدام 12 واحد از مکان های نگهداری دام پلمب شد.

حضرت زاده اظهار داشت: مرکز اصلی خرید و فروش دام در جاده کرمانشاه احداث شده است و اتحادیه دامداران، جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی به نحوه خرید و فروش دام در این مکان نظارت کافی دارند.

وی با بیان اینکه در مکان مذکور غرفه هایی برای خرید و فروش دام پیش بینی شده است، افزود: تمام مراحل قانونی باید در مراکز اصلی خرید و فروش دام انجام گیرد.

خرید و فروش دام در منزل مسکونی وجهه مناسبی برای شهر ندارد

حضرت زاده با بیان اینکه خرید و فروش دام در منزل مسکونی وجهه مناسبی برای شهر ندارد، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و شهرداری و سایر دستگاه ها با این اقدام برخورد می کنند.

مدیر منطقه سه شهرداری همدان ادامه داد: این نوع خرید و فروش دام در همدان آسیب هایی را به جامعه تحمیل می کند که باید مانع از گسترش آن شد.

وی با بیان اینکه شهرداری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بند 20 ماده 55 مشخص شده است، گفت: این بند تصمیم گیری در خصوص پلمب واحدهای متخلف و مزاحم را عهده دار است.

حضرت زاده با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده برای فک پلمب اظهار داشت: پلمب واحدها با دستور مقام قضایی انجام می گیرد و کسانی که نسبت به فک پلمب اقدام کنند برابر قانون دستگاه قضایی به تخلف آنها رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه مشکل جمع آوری واحدهای مزاحم شهری به عنوان یک باور و اصل پذیرفته شده با پرداخت جریمه مرتفع نمی شود، گفت: جریمه در نظر گرفته شده برای افراد متخلف رافع مزاحمت آنها نیست و جریمه ها بازدارندگی لازم را ندارد و به نوعی دهن کجی به دستگاه هایی که در پلمب واحدهای این منطقه تلاش کرده اند، محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه بحث دامداری های غیرمجاز فقط مشکل شهرداری نیست، گفت: سازمانهای دامپزشکی، جهادکشاورزی و محیط زیست نیز باید به این قضیه ورود پیدا کنند.

جهاد کشاورزی موظف به ایجاد محل عرضه دام در خارج از محدوده شهرها است

حضرت زاده با بیان اینکه جهاد کشاورزی موظف به ایجاد محل عرضه دام در خارج از محدوده شهرها است، گفت: محیط زیست نیز در قبال آلاینده های زیست محیطی که در پی انجام کشتار غیرمجاز و عرضه دام زنده در محوطه شهری صورت می گیرد، موظف به برخورد است.

وی با بیان اینکه شهرداری به تنهایی بار مشکلات این مسئله را به دوش می کشد، گفت: باید برای حل این مشکل مجموعه عوامل و سایر دستگاه ها نیز پا به پای شهرداری اقدام کنند.

نا گفته پیداست که تهیه دام از مراکز غیرمجاز و به عبارت دیگر مراکزی که تولید و پرورش تحت نظارت دامپزشکی نبوده است، می‌تواند موجب انتقال عوامل بیماری‌زا و پاتوژن به محیط‌های شهری و منازل خریداران شود.

علاوه بر آن برخی از دام‌ها به دلیل شرایط بد نگهداری، شرایط بد تغذیه و شرایط بد حمل و نقل در زمان عرضه جز دام‌هایی تلقی می‌شوند که قابلیت عرضه به عنوان یک دام سالم را به صورت موقت‌ دارا نیستند و لاشه‌ها در این دام‌ها علاوه بر کیفیت پایین زمینه مناسبی برای انتقال بیماری و فساد در اثر آلودگی های ثانویه است.

از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که از آنجایی که فروشندگان غیرمجاز دام زنده جایگاه مشخصی ندارند و در سطح شهر به صورت مخفی به کار مشغول هستند، جلوگیری از کار آنان بسیار مشکل است و بدون کمک و اطلاع رسانی مردم نمی توان این معضل را حل کرد.

بر همین اساس در این راستا بیشترین کاری که می توان در برخورد با دستفروشان دام زنده انجام داد اطلاع رسانی فرهنگی به مردم و ایجاد شرایطی است که شهروندان دیگر نیازی به خرید دام از مراکز غیر مجاز نداشته باشند.

از طرفی ناگفته پیداست که شهرداری نسبت به این موضوع که مستقیما با جان مردم در ارتباط است، بی تفاوت نیست و باید هشدار غیربهداشتی و غیرقانونی بودن خرید دام از دستفروشان را مورد توجه قرار داد و مردم نباید با وجود مراکز عرضه و ذبح بهداشتی دام که با حضور دامپزشک و مراجع قانونی به فعالیت می پردازند از مجاری غیرمجاز اقدام به خرید دام کنند.

و در مجموع اینکه فعالیت کشتارگاه‌ها در شهر آلودگی آب، هوا و خاک را به ارمغان می‌آورد و کشتارگاه‌ها نقش مهمی در فراگیر شدن بیماری‌های مشترک دام و انسان دارند، باکتری‌هایی که ناشی از وجود کشتارگاه‌هاست، از طریق چاه‌های جذبی وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود و سلامتی بسیاری از افراد را به مخاطره می‌اندازد.