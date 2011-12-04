همه حرکتهای آزادی خواهانه جهان نشات گرفته از قیام عاشورا است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در جمع عزاداران مسجد زینبیه اعظم زنجان با بیان اینکه امروز ملت های جهان در برابر استبداد و استعمار کشورهای مستبد ایستاده اند، افزود: ملت های جهان باید بدانند که سرنوشت آنها زیر سیطره بودن نظام های سلطه نیست و آنها باید روی پای خود بایستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: انگلیس، آمریکا و اسرائیل از بزرگترین ناقضین حقوق بشر در جهان هستند.

حجت الاسلام رئیسی به استثمار کشورها توسط مستکبرین اشاره کرد و افزود: کشورهایی که خود را داعیه و سردمدار آزادی و مدافع حقوق بشر می دانند در حقیقت برای استثمار و استعمار کشورها تلاش می کنند.

وی،‌ به عزاداریهای خالصانه مردم ایران در ماه محرم اشاره کرد و افزود: رمز هویت ملی و معنوی مردم ایران دلدادگی به ائمه اطهار به ویژه حضرت امام حسین(ع) است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه واقعه عاشورا برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند، افزود: عاشورا درس های بی شماری دارد که توجه به مفاهیم این واقعه عظیم می تواند در ابعاد زندگی انسانها بسیار تاثیرگذار باشد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز به برکت عاشورای حسینی به پیروزی رسید که باید در حفظ و حراست دستاوردهای آن تلاش کرد.

وی، با اشاره به اینکه حضرت زینب کبری(س) الگویی بی نظیر برای تمامی عالم بشریت به ویژه بانون است، افزود: الگو قراردادن ائمه معصومین به ویژه حضرت امام حسین (ع)‌ و زینب کبری(س) می تواند تحول اساسی در زندگی انسانها ایجاد کند.

حجت الاسلام رئیسی عزاداری مردم زنجان در روزهای هشتم و 11 محرم را نمونه ای از شور و شعور حسینی وصف ناشدنی در جهان دانست و گفت: شور و شعور حسینی مردم زنجان را نمی توان با هیچ ابزار و وسیله ای توصیف کرد و به تصویر کشید.

وی افزود: بدون تردید عزاداری مردم زنجان یک سرمایه عظیم ملی است که هرسال پرشورتر از گذشته برگزار می شود.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران ریشه در قیام عاشورا دارد، اذعان ملت های انقلاب کشورهای مختلف را به الگوگیری از انقلاب ملت ایارن را یاأآور شد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایارن ریشه در قیام عاشورای اباعبدالله حسین(ع) دارد و این درس های است که ملت ایران از قیام عاشورا گرفتند.

حجت الاسلام رئیسی هجمه غرب علیه ملت های جهان را به عنوان یک اصل مهم در سیاست های دولت های استبدادی یادآور شد و با بیان اینکه جنبش های ضد نظام سرمایه داری امروز در جهان رواج پیدا کرده است، افزود: ملت های جهان باید بدانند که دیگر زمان سیطره استعمارگران تمام شده و اقتدار ملت های آزادی خواه جهان در راه است.

معاون اول قوه قضائیه با یادآوری اینکه در طول تاریخ همواره عده ای سعی در تحریف و در ادامه حذف واقعیت های واقعه عظیم عاشورا داشتند، افزود: مستبدان تاریخ همواره کوشیده اند در زمینه از بین بردن محرم وصفر تلاش کنند.

حجت الاسلام رئیسی زنده نگه داشتن محرم و صفر را به عنوان اصل مهم در تدوام و حیات جامعه بشری مورد تاکید قرار داد و افزود: بعد از فصل شهادت فصل اسارات فرا می رسد فصلی که رهبران آن حضرت امام سجاد(ع) و حضرت زینب(ع) است.

وی،تلاش سران بنی امیه و سایر سران عربی در طول تاریخ را در راستای تحریف و از بین بردن واقعه عاشورا و فلسفه نهضت عاشورا دانست و تاکید کرد: اگر تلاش های حضرت زین العابدین(ع) و حضرت زینب(ع) نبود امروز از واقعه و فلسفه قیام عاشورا چیزی نمانده بود.

حجت الاسلام رئیسی افزود: این هویت گرانبها جلوه های بسیار ارزشمندی دارد که باید در حفظ و حراست بیشتر از این گنجینه تلاش کرد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه، با اشاره به اینکه واقعه عاشورا درس آزادگی، جوانمردی و شجاعت است، گفت: عاشورا کلاس انسان سازی، عدالت، مبارزه با ظلم و ستم و دلدادگی به حضرت حق است.

معاون اول قوه قضائیه وحشت مستبدان تاریخ را از برگزاری مراسم های عزاداری اباعبدالله حسین(ع) و توسعه فرهنگ عاشورا را یادآور شد و گفت: عاشورا کلاس عشق و آزادی، عبودیت و مقابله با ظلم و جور است برای همین استعمارگران همواره با توسعه فرهنگ عاشورا مشکل داشتند.

حجت الاسلام رئیسی، تداوم قیام عاشورا را در تضاد با اهداف دولت های ساتبدای و استعماری دانست و افزود: جلوه عاشورا در قیام و شهادت امام حسین(ع) و یاران بافاویش و شهید خردسال کربلا است.