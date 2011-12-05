آتش نشانی بابلسر در خاموشی فرو رفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، نقش نهاد مردمی آتش نشانی که عشق، از خودگذشتگی و مهارت را در نهاد کارکنان آن می توان جستجو کرد بر هیچ شهروندی پوشیده نیست.

بر این اساس ضرورت توسعه تجهیزات امدادرسانی سازمانهای آتش نشانی و فراهم آوردن امکانات لازم که نقش موثری در ارتقای کمی و کیفی خدمات امدادی به آسیب دیدگان در زمان وقوع حوادث دارد مهم است.

اداره برق شهرستان بابلسر از دو روز پیش تاکنون به دلیل بدهی شهرداری به این اداره، برق واحدهای آتش نشانی شهر گردشگرپذیر بابلسر را قطع کرده و کارکنان آتش نشانی را در خاموشی طولانی فرو بردند.

اقدام اداره برق بابلسر که خود نهادی امدادرسان در صحنه های مختلف حوادثی بوده جای بسی تامل دارد که اقدام به قطع برق دستگاهی خدماتی و بسیار مهم نظیر آتش نشانی که بر جان و اموال شهروندان نقش اثرگذار دارد کرده است.

بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، وظیفه حفظ ایمنی شهر و شهروندان در مقابل حریق بر عهده شهرداریها بوده و این نهاد عمومی برای انجام وظیفه سازمانها و واحدهای آتش نشانی را تشکیل دادند.

اهمیت ایمنی و آتش نشانی به دلیل ارتباط مستقیم آن با جان و مال مردم تا بدان حد است که در قرآن کریم آیه شریفه"هر کسی نفس را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را نجات بخشیده (که یک تن منشاء حیات خلقی تواند شد ) بیان شده است.

بابلسر گردشگرپذیرترین شهر مازندران است.

