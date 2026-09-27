به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین امضای تفاهم‌نامه احداث مرکز دیالیز بندرعباس، اظهار کرد: احداث این مرکز یکی از اقدامات اساسی و مهم در حوزه سلامت استان به شمار می‌رود که با استقبال و همراهی نیروهای حوزه درمان مواجه شده است.

وی با قدردانی از مجموعه‌هایی که در مسیر اجرای نهضت سلامت در هرمزگان گام برداشته‌اند، افزود: توسعه زیرساخت‌های درمانی و ایجاد مراکز تخصصی، از اولویت‌های مهم استان برای ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی است.

استاندار هرمزگان با اشاره به احداث مرکز دیالیز بندرعباس، تصریح کرد: این مرکز با رویکرد ایجاد یک مجموعه مجهز و مدرن و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته احداث خواهد شد تا بخشی از نیازهای درمانی بیماران دیالیزی در استان پاسخ داده شود.

آشوری تازیانی ادامه داد: اجرای چنین طرح‌هایی در چارچوب نهضت سلامت، گامی مؤثر برای تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم هرمزگان است.

تفاهم نامه احداث مرکز جامع بین استانداری هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و یکی از خیرین سلامت منعقد شد.