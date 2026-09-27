به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته‌های مقاومت فلسطین در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب ‌الله لبنان، با صدور بیانیه‌ای از نقش و مواضع او در حمایت از مسئله فلسطین و گزینه مقاومت تجلیل کرد.

در این بیانیه آمده است کمیته‌های مقاومت در فلسطین به همراه ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان، دومین سالگرد شهادت سید حسن نصر الله را که در راه قدس به شهادت رسید، گرامی می‌دارند؛ رهبری که ده‌ها سال از زندگی خود را وقف مسئله فلسطین و گزینه مقاومت در برابر اشغالگری و طرح‌های سلطه‌طلبانه و استعماری کرد.

کمیته‌های مقاومت تاکید کرد دو سال از شهادت سید حسن نصر الله گذشته، اما نام او همچنان در وجدان حامیان مقاومت و آزادی‌خواهی حضور دارد و فلسطین و قدس همچنان در صدر موضوعاتی قرار دارند که سخنان، مواضع و مسیر مبارزاتی وی با آن‌ها پیوند خورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است سید حسن نصرالله در طول مسیر خود، الگویی از رهبری بود که حضور سیاسی را با پایبندی به گزینه مقاومت درآمیخت و فلسطین و قدس را به مسئله‌ای محوری در مواضع خود تبدیل کرد. وی همچنین با تلاش‌ها برای جدا کردن مسئله فلسطین از محیط عربی و اسلامی آن مخالفت کرد.

کمیته‌های مقاومت افزود حضور نصرالله از مرزهای سازمانی و جغرافیایی فراتر رفت و نام او با مرحله‌ای سرنوشت‌ساز از تاریخ درگیری با رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه‌ای مرتبط با مسئله فلسطین گره خورد.

این گروه فلسطینی تاکید کرد در شرایطی که ملت فلسطین همچنان با پیامدهای جنگ، ویرانی و محاصره روبه‌رو است، وفاداری به همه کسانی که در کنار فلسطین ایستادند، تنها با شعار محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم حفظ وصیت و راه شهیدانی است که خون و جان خود را در راه قدس فدا کردند و تا واپسین لحظات زندگی بر مواضع اصولی خود پایبند ماندند.

کمیته‌های مقاومت همچنین به همه ملت‌ها و نیروهایی که در کنار ملت فلسطین ایستادند درود فرستاد و از کسانی که از نظر سیاسی، انسانی و نظامی از غزه حمایت کردند، به ویژه مقاومت اسلامی در لبنان، جنبش انصار الله یمن، مقاومت عراق و جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

در این بیانیه آمده است این طرف‌ها در رویارویی با اقدامات رژیم صهیونیستی شهدا و فداکاری‌های بزرگی تقدیم کردند و در ناکام گذاشتن طرح‌های این رژیم در منطقه نقش داشتند.

کمیته‌های مقاومت در پایان تاکید کرد در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصر الله، فلسطین همچنان قطب‌نمای درگیری باقی خواهد ماند، قدس عنوانی وحدت‌بخش خواهد بود و خون شهدا بخشی از حافظه ملی و تاریخی ملت فلسطین باقی می‌ماند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است نام سید حسن نصر الله همچنان در زمره رهبرانی باقی خواهد ماند که مسیر، سخنان و مواضع آنان با مسئله فلسطین و قدس پیوند خورده و در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند.