بزرگ مبلغ قیام عاشورا، میراث دار کربلا/ نقش تبلیغ در تقویت ایمان

به گزارش خبرنگار مهر، امام سجاد علیه السلام در قیام خونین کربلا مدت کوتاهى و بنا به مشیت الهى بیمار بود و پس از بهبودى، مدت 35 سال امامت و زعامت جامعه مسلمین را تداوم بخشید، در واقع خداوند او را براى هدایت مسلمانان نگه داشت و نسل رسول اللهصلى الله علیه وآله از فاطمهعلیها السلام در ذریه امام حسین (ع) به امام سجاد (ع) و اولاد او منحصر شد.
این ادعا که امام سجاد دائما بیمار بودهاند ادعائی باطل برای کمرنگ نشان دادن نقش حضور ایشان در حماسه کربلاست حال آنکه اگر به خواست خدا ایشان در واقعه کربلا زنده نمی ماندند بسیاری از حقایق عاشورا بر مردم پنهان مانده و جاودانگی این حماسه بعید مینمود و امامت بدون زعیم باقی میماند..
امام سجاد بارها و بارها در مسیر کاروان اسرا همراه با حضرت زینب (س) به بیان واقعیات کربلا و اهداف واقعی امام حسین در قیام عاشورا پرداخته و بسیاری را از جهل و نادانی خارج و به باور و ایمان واقعیت های نهفته در قیام عاشورا رساندند.
مورخین نوشتهاند: ابراهیم پسر طلحه که در آن هنگام در شام بود. خود را به کاروان اسراى اهل بیت رساند. چون على بن الحسین علیهما السلام را دید، از حضرت پرسید: "حالا چه کسى پیروز است؟" گویا فرزند طلحه شکست پدرش در جنگ با علىابن ابىطالب (ع) را در برابر چشمانش مجسم کرد و از روى انتقامجویى چنین گفت. امام سجاد (ع) فرمود: "اگر مىخواهى بدانى ظفرمند کیست؟ هنگام نماز، اذان و اقامه بگو."
این نمونه ای از پاسخ های کوبنده امام سجاد در بیان واقعیت حماسه عاشورا و تلاش در جاودانگی اسلام ناب پیامبر بوده که در تاریخ ثبت شده است، سخنان بزرگ مبلغان اسلام، حضرت سجاد علیه السلام و زینب کبرىعلیها السلام چنان در روحیه مردم شام تاثیر گذاشت که انقلاب به پا کرده و شامیان دریافتند کسانى که با چنین وضع فجیعى در کربلا شهید شدند، خواستار جنگ و خونریزی از برای مقام دنیوی نبوده و جمله کسانی بودند که در راه حق، پیامبر و ارزشهای اسلامی به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، امام زین العابدین را امام و رهبر مرحله دوم قیام عاشورا معرفی کرد و گفت: قیام عاشورا دو مرحله داشت که مرحله اول آن به امامت حسین بن علی (ع) آغاز و با شهادت ایشان و یارانشان پایان گرفت، اما مرحله دوم قیام که همانا دوره پیام رسانی و تثبیت ارزشهای نهضت و عرصه جهاد فرهنگی و تبیین آرمانهای آن قیام مقدس بود، به رهبری امام علی بن الحسین(ع) تداوم یافت.
مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز با انتقاد شدید از موضع فریبکاران کوفی، مبارزه با حاکمان اموی، هدایت خلق به رهبران راستین، افشاگری چهره بنی امیه و بیداری افکار عمومی، و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان کربلا را از مهمترین اقدامات امام سجاد برای بقای قیام عاشورا دانست و گفت: نقش حضور امام سجاد به لحاظ تبلیغ و ترویج اهداف امام حسین (ع) و بیان حقیقت شهادت ایشان و یاران بزرگوارشان و زنده نگه داشتن حماسه عاشورا در دورانی که تحریف و عوام فریبی به اوج رسیده و تشخیص راه درست از کجیها و انحرافات بر مردم دشوار شده بود، نقشی بی مثال در تاریخ اسلام است.
وی با اشاره به اینکه امروز بیش از هر روزی نیازمند مبلغینی سجادوار هستیم، افزود: تبلیغ دین حساس و جدی است و مثل پل صراط می ماند، لغزش مختصر نتیجه معکوس داده و مخاطب را به جای بهشت به دوزخ می فرستد و او را از دیانت بیزارمی کند، چنانکه نمونه هائی را در جامعه دیده و شاهد هستیم که به جای عشق به خدا و دین، بذر کینه توزی و نفرت یا بی اعتنائی به خصوص نسبت به دین و معنویت در فرد پاشیده می شود، به همین دلیل مبلغ دین نباید کار خود را ساده و آسان بگیرد با توجه به اینکه تبلیغات ضد دینی و ضد اسلامی با استفاده از مدرن ترین شیوه ها و روش ها به وسیله قدرتمندان دنیا -که ضد اسلامندـ امروز حداکثر رواج را دارد، مبلغ دین، باید دین را در کلیت شناخته و تبلیغ کند و دچار افراط و تفریط نشود یعنی تکیه بر بخشی از دین نکند و ابعادی از دین را به فراموشی نسپارد.
امام سجاد (ع)، در 12 محرم الحرام سال ۹۵ هجری قمری و بنابر روایتهای مشهور، به دسیسه ولید بن عبد الملک به شهادت رسیدند، که برخی از مورخان شهادت آن حضرت را در روزهای ۱۸ یا ۲۵ محرم نیز ذکر کرده اند و محل دفن ایشان قبرستان بقیع و در جوار امام حسن مجتبی است.
شهادت سید الساجدین بر همه مسلمانان جهان تسلیت باد و امید که همه رهرو برحق ایشان در تبلیغ و ترویج ارزشهای اسلامی و پیام عاشورا باشیم.
لیلا جعفری
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