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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

غیبی در گفتگو با مهر:

زمین لرزه پارسیان هیچ خسارتی نداشته است

زمین لرزه پارسیان هیچ خسارتی نداشته است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: زمین لرزه 4.9 ریشتری پارسیان هیچ خسارتی در پی نداشته است.

احمد غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 4.9 ریشتر در شهرستان پارسیان استان هرمزگان، بیان داشت: این زمین لرزه ساعت 6 و 53 دقیقه صبح امروز به وقوع پیوست و خوشبحتانه تاکنون هیچگونه خسارتی در پی نداشته است.

وی با بیان اینکه این زلزله در عمق 25 کیلومتری زمین رخ داده است، اظهار داشت: اینگونه زلزله ها معمولا خسارات کوچکی را به خانه های قدیمی وارد می کنند که این مسئله نیز در دست بررسی است.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان ادامه داد: پس از این زمین لرزه دو پس لرزه به بزرگی 3.4 ریشتر در ساعات 7 و 4 دقیقه و 10 و 12 دقیقه نیز پارسیان را لرزانده است که آنها نیز تا کنون خسارتی نداشته اند.

به گزارش مهر، زمین لرزه صبح امروز پارسیان قسمتهایی از شهرستان لامرد در استان فارس را نیز لرزانده که این مسئله موجب ترس و وحشت ساکنان این منطقه شده است.

کد مطلب 1478957

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