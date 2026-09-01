مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملای شاهرود

سید محمدصادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملا در شهرستان شاهرود خبر داد.

وی افزود: در این مرمت رعایت دقیق استانداردهای جهانی مد نظر قرار دارد.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود گفت: در این مرحله از عملیات، اقدامات زیربنایی شامل اواربرداری، برداشت اندودهای فرسوده، اجرای کاهگل حفاظتی و همچنین عملیات پی‌بندی و استحکام‌بخشی به بدنه بنا با هدف تثبیت ساختار اثر انجام شده است.

وی تأکید کرد: تمامی مراحل با نظارت تیم‌های متخصص و با استفاده از مصالح متناسب با بافت تاریخی صورت گرفته تا از هرگونه تغییر در ماهیت و اصالت بنا جلوگیری شود.