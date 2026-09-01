  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملای شاهرود

مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملای شاهرود

شاهرود- رئیس میراث فرهنگی شاهرود از آغاز عملیات مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملا در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه گردشگری، از جمله اهداف طرح است.

سید محمدصادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات مرمت چاپارخانه تاریخی روستای دهملا در شهرستان شاهرود خبر داد.

وی افزود: در این مرمت رعایت دقیق استانداردهای جهانی مد نظر قرار دارد.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود گفت: در این مرحله از عملیات، اقدامات زیربنایی شامل اواربرداری، برداشت اندودهای فرسوده، اجرای کاهگل حفاظتی و همچنین عملیات پی‌بندی و استحکام‌بخشی به بدنه بنا با هدف تثبیت ساختار اثر انجام شده است.

وی تأکید کرد: تمامی مراحل با نظارت تیم‌های متخصص و با استفاده از مصالح متناسب با بافت تاریخی صورت گرفته تا از هرگونه تغییر در ماهیت و اصالت بنا جلوگیری شود.

کد مطلب 6934204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها