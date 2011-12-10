نماز آیات به هنگام ماه گرفتی واجب است/ کیفیت نماز آیات

نمایندگی دفتر آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد حکم نماز آیات برای ماه گرفتگی امشب، شنبه 19 آذرماه گفت: با وقوع ماه گرفتگی نماز آیات واجب می شود و در ایران، در هرجا که ماه گرفتگی وقوع پیدا کند چه خود ببینیم و یا نبینیم اما از وقوع آن آگاه شویم در مدتی که ماه گرفته می شود باید نماز را ادا خواند.

وی افزود: اما با پایان ماه گرفتگی نماز آیات با نیت قضا باید خوانده شود هرچند احتیاط آن است که قبل از شروع باز شدن ماه گرفتگی، نماز آیات خوانده شود.

نمایندگی دفتر آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به مهر در مورد حکم نماز آیات برای ماه گرفتگی امشب تأکید کرد: نماز آیات برای ماه گرفتگی امشب واجب است و تا قبل از باز شدن ماه گرفتگی نماز با نیت ادا خوانده می شود و در صورت پایان ماه گرفتگی نماز آیات باید با نیت قضا خوانده شود.



در رساله امام خمینی(ره) نیز آمده است:‌



نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب مى‏شود: اول: گرفتن خورشید. دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمى از آنها گرفته شود و کسى هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه کسى هم نترسد. چهارم: رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتى که بیشتر مردم بترسند، که بنابر احتیاط واجب باید براى اینها هم نماز آیات بخوانند.



١٤٩٥ از وقتى که خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى‏کند انسان باید نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب باید به قدرى تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.



١٤٩٦ اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند باید نیت ادا و قضا نکند ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نیت قضا نماید.



١٤٩٧ اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یک رکعت باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یک کعت به آخر وقت آن مانده باشد باید نیت ادا کند بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یک رکعت هم باشد بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و ادا است.



کیفیت نماز آیات



نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.



در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه‏هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند وبه رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید.



چیزهایى که در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب است، ولى در نماز آیات مستحب است به جاى اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة".



هر یک از رکوعهاى نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا اشتباها کم یا زیاد شود، نماز باطل است.



به گزارش مهر، خسوف 19 آذر از تمامی مناطق ایران قابل مشاهده است. این پدیده از مناطق شرقی آغاز می شود و در شهرهای غربی کشور به پایان می رسد.

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مقلدان هر یک از مراجع تقلید برای اطلاع بیشتر از جزئیات به رساله خود مراجعه کنند.