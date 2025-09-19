  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

اگر مأموم به رکعت اوّل نماز جمعه نرسد، تکلیف چیست؟

نماز جمعه یکی از عبادات مهم در دین مبین اسلام است که از جهات مختلف عبادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارای اهمیت و دانستن احکام آن برای مؤمنین لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه یکی از عبادات مهم در دین مبین اسلام است که از جهات مختلف عبادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارای اهمیت است. میزان اهمیت نماز جمعه را می‌توان از نام گذاری یکی از سوره‌های قرآن به نام جمعه دانست، که به آن اشاره شده و مردم نیز به شرکت در نماز جمعه امر شده اند. پبامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، این نماز را حج مساکین می‌داند و آن را موجب آمرزش گناهان شمرده است.

بر همین اساس برای طرح احکام نمازجمعه به سراغ استفتاء و پاسخ مراجع عظام در این زمینه می‌رویم که حاصل آن در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود:

سوال:

اگر مأموم به رکعت اوّل نماز جمعه نرسد، تکلیف چیست و آیا از نماز ظهر کفایت می‌کند یا نه؟

پاسخ:

مرحوم آیت‌‏الله بهجت: بله، کفایت می‌کند.

آیت‏‌الله سیستانی: نماز را به نیّت ظهر، تکمیل کند.

آیت‏‌الله خامنه‌ای: می‌تواند اقتدا کند و بعد یک رکعت دیگر را خودش ادامه دهد و مجزی از نماز ظهر می‌باشد.

مرحوم آیت‏‌الله صافی: می‌تواند اقتدا کند و بقیّه را خودش به نحو فرادی بخواند، ولی به نظر اینجانب، کسی که نماز جمعه می‌خواند، باید بنا بر احتیاط، نماز ظهر را هم بخواند.

آیت‌‏الله مکارم: می‌تواند در رکعت دوم اقتدا کند و نمازش صحیح است، ولی احتیاط واجب آنست که عمداً این کار را نکند.

آیت‏‌الله نوری همدانی: اگر به شرائطش عمل کند، کفایت می‌کند.

فاطمه علی آبادی

