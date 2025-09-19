به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه یکی از عبادات مهم در دین مبین اسلام است که از جهات مختلف عبادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارای اهمیت است. میزان اهمیت نماز جمعه را میتوان از نام گذاری یکی از سورههای قرآن به نام جمعه دانست، که به آن اشاره شده و مردم نیز به شرکت در نماز جمعه امر شده اند. پبامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، این نماز را حج مساکین میداند و آن را موجب آمرزش گناهان شمرده است.
بر همین اساس برای طرح احکام نمازجمعه به سراغ استفتاء و پاسخ مراجع عظام در این زمینه میرویم که حاصل آن در ادامه تقدیم مخاطبان میشود:
سوال:
اگر مأموم به رکعت اوّل نماز جمعه نرسد، تکلیف چیست و آیا از نماز ظهر کفایت میکند یا نه؟
پاسخ:
مرحوم آیتالله بهجت: بله، کفایت میکند.
آیتالله سیستانی: نماز را به نیّت ظهر، تکمیل کند.
آیتالله خامنهای: میتواند اقتدا کند و بعد یک رکعت دیگر را خودش ادامه دهد و مجزی از نماز ظهر میباشد.
مرحوم آیتالله صافی: میتواند اقتدا کند و بقیّه را خودش به نحو فرادی بخواند، ولی به نظر اینجانب، کسی که نماز جمعه میخواند، باید بنا بر احتیاط، نماز ظهر را هم بخواند.
آیتالله مکارم: میتواند در رکعت دوم اقتدا کند و نمازش صحیح است، ولی احتیاط واجب آنست که عمداً این کار را نکند.
آیتالله نوری همدانی: اگر به شرائطش عمل کند، کفایت میکند.
نظر شما