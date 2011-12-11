به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی فلسفه و کلام و عرفان اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف آشنایی با ره آوردهای جدید اخلاق پژوهش در حوزه پژوهش ، چالش های جدید اخلاقی در حرف و مشاغل با توان آموزه های اسلام(آیات و روایات) در قوام و اثر بخشی اخلاق حرفه ای اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.
دکتر احد فرامرز قراملکی رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران مدرس این دوره است.
این کارگاه طی 32 ساعت در 4 جلسه کارگاهی در روزهای هفتم، هشتم، بیشت و هشتم و بیست و نهم دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
نظر شما