به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی فلسفه و کلام و عرفان اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف آشنایی با ره آوردهای جدید اخلاق پژوهش در حوزه پژوهش ، چالش های جدید اخلاقی در حرف و مشاغل با توان آموزه های اسلام(آیات و روایات) در قوام و اثر بخشی اخلاق حرفه ای اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.

دکتر احد فرامرز قراملکی رئیس گروه اخلاق حرفه‏ای دانشگاه تهران مدرس این دوره است.

این کارگاه طی 32 ساعت در 4 جلسه کارگاهی در روزهای هفتم، هشتم، بیشت و هشتم و بیست و نهم دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.