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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

برگزاری کارگاه آموزش اخلاق حرفه‏ای

برگزاری کارگاه آموزش اخلاق حرفه‏ای

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزش اخلاق حرفه‏ای را با تدریس دکتر قراملکی دی ماه امسال برگزار می‌کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی فلسفه و کلام و عرفان اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف آشنایی با ره آوردهای جدید اخلاق پژوهش در حوزه پژوهش ، چالش های جدید اخلاقی در حرف و مشاغل با توان آموزه های اسلام(آیات و روایات) در قوام و اثر بخشی اخلاق حرفه ای اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.

 دکتر احد فرامرز قراملکی رئیس گروه اخلاق حرفه‏ای دانشگاه تهران مدرس این دوره است. 
 
این کارگاه طی 32 ساعت در 4 جلسه کارگاهی در روزهای هفتم، هشتم، بیشت و هشتم و بیست و نهم دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
کد مطلب 1480502

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