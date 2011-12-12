آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد BDSR مجتمع پتروشیمی بندرامام صبح امروز 21 آذر ماه به دلیل مشکلات فنی دچار آتش سوزی جزئی شده است.

محمدعلی خادمیان رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست پتروشیمی بندر امام در گفتگو با مهر با بیان اینکه آتش سوزی جزئی پس از وقوع این حادثه بلافاصله مهار شده است، گفت: این حادثه هیچگونه خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه این حادثه در واحد BDSR پتروشیمی بندر امام و به علت مشتعل شدن برخی از لاستیک‌های تولیدی به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: هم اکنون واحد BDSR در مدار تولید قرار دارد و خارج شدن این واحد از تولید محصولات پتروشیمیایی صحت ندارد.



به گزارش مهر، پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.

این مجتمع دارای سه شرکت تولیدی فرآورش بندرامام، کیمیا بندرامام و بسپاران بندرامام است که در این میان فرآورش موفق شد سال گذشته نزدیک به 4 میلیون تن محصول تولید کند.