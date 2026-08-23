وحدت؛ میراث گرانقدر امام شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی ظهر یکشنبه در همایش وحدت و همبستگی اظهار کرد: گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر ثابت کنیم که ذیل نام آن پدر امت، یک خانواده هستیم. وحدت امروز دیگر جای شعار نیست؛ بلکه دست‌کم در یک سال گذشته برای همه ما ثابت شده است که وحدت، رمز وجود ماست.

وحدت، رمز بودن و نبودن

مدیر نهاد رهبری در امور اهل سنت استان با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و همبستگی تصریح کرد: اگر وحدت داشته باشیم، هستیم و اگر وحدت نداشته باشیم، نیستیم. بدون تعارف، وحدت یادگار و میراث امام شهید ماست و امروز گرد هم آمده‌ایم تا پیمان ببندیم که به حول و قوه الهی، این میراث گرانقدر را همچون جان خویش گرامی بداریم.

وی با اشاره به نقش وحدت در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خاطرنشان کرد: باید این وحدت را به رخ بکشیم و بگوییم تا زمانی که این با هم بودن و این هم‌سرنوشتی وجود دارد، هیچ‌کدام از ایادی شیطان نمی‌توانند در این کشور رخنه‌ای ایجاد کنند.

حمله ناجوانمردانه دشمنان و شکست آنها در سایه وحدت

حجت‌الاسلام سیفایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر به کشور اسلامی ایران اظهار کرد: اگر با حمله ناجوانمردانه میراث‌داران فرعون‌ها و نمادهای تاریخ در عصر حاضر مواجه بودیم و آنان نتوانستند غلطی بکنند و به هیچ‌کدام از اهداف خود نرسیدند، به خاطر این بود که این ملت مؤمن، متحد و یکی بودند.

وی افزود: این، رمز بودن ماست؛ رمز حدوث این انقلاب بوده و ان‌شاءالله رمز بقای این انقلاب نیز خواهد بود.