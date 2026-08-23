به گزارش خبرگزاری مهر، با تشدید تنش آفرینی های واشنگتن علیه اوتاوا، شان دافی وزیر حمل‌ و نقل آمریکا در سخنانی اعلام کرد: کانادا کشوری است که ارتش ندارد. اینکه تصور کنند قرار است با دونالد ترامپ وارد جنگ شوند و واقعاً در آن نبرد بر ایالات متحده پیروز شوند، به گمان من حماقت است.

وزیر حمل‌ و نقل آمریکا سپس ادعا کرد: اینکه ما امنیت آن‌ ها را تأمین می‌ کنیم و آن‌ ها از ما سوءاستفاده می‌ کنند، رابطه‌ ای نیست که شایسته دوستان باشد؛ و ترامپ دارد این مسئله را به آن ها گوشزد می کند!

شان دافی سپس با تکرار تهدیدهای این کشور، مدعی شد: به نظرم خواهید دید که مارک کارنی خیلی خیلی سریع پای میز مذاکره می‌ آید، چرا که [ادامه این وضعیت] برای کشورش ویرانگر خواهد بود.

این در حالیست که نخست وزیر کانادا روز گذشته اعلام کرد: تعرفه‌های تلافی‌جویانه ما بر کالاهای آمریکایی در بخش‌هایی نظیر فولاد و محصولات لبنی از ۱۷ شهریور ماه اجرایی خواهند شد. ما هیچ‌گاه دچار توهم نبودیم و از همان ابتدا متوجه شدیم که آمریکا تغییر کرده است. ما همواره خواهان مشارکت‌ های بلندمدت بوده‌ ایم، در حالی که آمریکا اغلب به دنبال معاملات کوتاه‌ مدت بوده است. متأسفانه، در روزهای اخیر شکاف میان «شریک» و «رقیب» همچنان بسیار عمیق باقی مانده است. دیشب به مذاکره‌ کنندگانمان دستور دادم که به اتاوا بازگردند. ما نمی‌ توانیم آنچه که آن‌ ها (طرف آمریکایی) پیشنهاد داده‌ اند را بپذیریم و آنچه را که خواسته‌ اند، واگذار نخواهیم کرد. کسری تجاری محدود آمریکا در حوزه کالا، تنها به این دلیل وجود دارد که این کشور بخش عمده‌ ای از انرژی مورد نیاز خود را از کانادا خریداری می‌ کند. کانادا سوخت رشد اقتصادی آمریکا را تأمین می‌کند و ۹۹ درصد از واردات گاز طبیعی، ۸۵ درصد از واردات برق و ۶۰ درصد از واردات نفت خام این کشور را برعهده دارد.