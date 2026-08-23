استاندار اصفهان: در شرایط سخت امید اجتماعی ارزش چند برابر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در حاشیه آیین تجلیل از افتخارآفرینان ورزش استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ در سالن نگین سپاهانشهر اظهار داشت: در خدمت ۳۳۰ قهرمان هستیم، امروز از اراده‌ای تجلیل می‌کنیم که تسلیم نشده است، از جوانانی تقدیر می‌کنیم که ثابت کردند می شود برای بزرگ شدن تلاش کرد.

وی افزود: پشت هر مدالی داستانی است که روی سکوها دیده نمی‌شود؛ ماها وسال‌ها تمرین، شکست خستگی، انتظار و هزینه پشت این افتخارات پنهان شده است‌.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: به خاطر این که ایستادید به شما افتخار می‌کنم، در روزهای سخت خبرهای خوب ساختید که بسیار مهم است؛ در شرایط معمولی دور هم جمع نشدیم، کتمان نمی‌کنیم که شرایط دشواری داشتیم، فشار اقتصادی و نگرانی های اجتماعی، مردمی که دغدغه آینده دارد اما در همین شرایط امید اجتماعی ارزش چند برابر دارد.

استاندار اصفهان گفت: در این شرایط خوشحالی ورزشکار به یک خانواده، شهر و کشور منتقل می‌شود؛ ممکن است خسته و دل‌شکسته باشید و از برخی از ماها غمگین و روی‌گردان باشید ولی زمانی که بازی ادامه دارد، امکان بازگشت وجود دارد.

وی ادامه داد: سخت بودن شرایط نباید علتی برای متوقف شدن یاشد؛ پشت هر قهرمانی ۳ چیز است هدف روشن، تلاش مستمر و تسلیم نشدن.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: خانواده‌ها، قهرمانان نادیده هستند چرا که هیچ شخصی به تنهایی افتخار نمی‌آفریند؛ خانواده‌هایی بودند که زندگی خود را با برنامه تمرین فرزندان خود تطبیق دادند.

استاندار اصفهان با بیان این که محدودیت فقط در توانایی تعریف نمی‌شود و گاهی در نگاه ما به توانایی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: نگاه ما به ورزش افزاد دارای معلولیت باید از ترحم عبور کند، اصفهان نه تنها یک شهر تاریخی بلکه شهر استعدادها نیز است؛ نباید کاری کنیم که استعدادهای ورزشی در هیچ نقطه‌ای از استان به دلیل کمبود امکانات از ورزش بازایستند.

وی ادامه داد: ورزش در کنار قهرمانی و پهلوانی، موتور امید و نشاط اجتماعی و بهترین زبان مشترک میان نسل‌ها است؛ شرایط سخت دلیل کوچک‌تر کردن رویا نیست، دشوار بودن به معنی بسته بودن نیست.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: اصفهان بعد از این روزهای سخت دوباره بلند خواهد شد و رشد خواهد کرد؛ پیشرفت در دل بازسازی را خواهیم دید، مدال پایان مسیر نیست و آغاز یک مسؤلیت اجتماعی است

مسیری که برای کسب مدال طی شده است از خود مدال ارزشمندتر است.

استاندار در پایان گفت: مدال‌ها در ویترین قرار می‌گیرد اما شخصیت شما برای تمام عمر همراه شما خواهد بود؛ روزهای آسانی پیش رو نداریم، به انسان‌های قوی و عاشق نیاز داریم، می‌توانیم با هم بسازیم، رشد کنیم و آینده متفاوت رقم بزنیم، اصفهان و ایران ایستاده‌اند.