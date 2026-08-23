به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات فرمانداری نکا برگزار شد، با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان دولت پای کار مردم و مردم پای کار ایران هستند، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه عملکرد دولت و تبیین خدمات انجامشده برای مردم است و مدیران باید با جدیت، برنامههای پیشبینیشده را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه نظام اسلامی با وجود همه توطئهها و نقشههای دشمنان همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه میدهد، افزود: دستاوردهای امروز کشور حاصل تلاش مجموعه مسئولان و همراهی مردم است و به ثمر رسیدن پروژهها، نشاندهنده اهتمام و تلاش مدیران در مسیر خدمترسانی است.
فرماندار نکا با تأکید بر نقش اصحاب رسانه در تبیین خدمات نظام و دولت تصریح کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای مسئولیت مهمی در انعکاس اقدامات و خدمات انجامشده و انتقال آن به جامعه بر عهده دارند و باید دستاوردهای نظام برای مردم بهدرستی تبیین شود.
داودی با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان نکا گفت: ۱۸ کمیته در ستاد گرامیداشت هفته دولت تشکیل شده است و برنامههایی همچون تجدید بیعت با آرمانهای شهدا، برگزاری میز خدمت با حضور مسئولان و مراسم بزرگداشت شهدای دولت با محوریت شهیدان رجایی و باهنر و جشنواره شهیدان دولت در دستور کار قرار دارد.
نکا در رتبه نخست اعتباری پروژههای هفته دولت
وی با اشاره به پروژههای آماده بهرهبرداری در هفته دولت اظهار کرد: ۹۵ پروژه در شهرستان نکا برای افتتاح، بهرهبرداری و کلنگزنی آماده شده که مجموع اعتبار آنها ۱۰ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان است و این آمار تا پایان هفته دولت ممکن است تغییر کند.
فرماندار نکا افزود: از مجموع پروژههای پیشبینیشده، ۹۲ پروژه افتتاحی و سه پروژه کلنگزنی است که ۲۵ پروژه در مناطق شهری و ۷۰ پروژه در مناطق روستایی اجرا شده است.
داودی با بیان اینکه این طرحها در بخشهای عمرانی، اقتصادی، اشتغالزایی، کشاورزی، خدماتی و درمانی قرار دارند، گفت: نکا از نظر تعداد پروژهها رتبه چهارم و از نظر میزان اعتبار تخصیصی و ریالی، رتبه نخست را در استان به خود اختصاص داده است.
توسعه نیروگاه برای مقابله با ناترازی برق
وی طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه را یکی از پروژههای شاخص شهرستان نکا عنوان کرد و گفت: با توجه به ناترازی شدید برق، توسعه ظرفیت تولید انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است و این پروژه میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای انرژی داشته باشد.
فرماندار نکا ادامه داد: طرحهای دهیاریها متناسب با نیاز مردم با اعتبار ۱۰۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و در حوزه آب روستایی نیز پروژههایی با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است.
وی درباره پروژههای حوزه مخابرات نیز اظهار کرد: تاکنون ۴۹ میلیارد تومان پروژه در این حوزه پیشبینی شده است و با توجه به پروژههای بیشتری که در دست اقدام قرار دارد، این میزان تا پایان هفته دولت افزایش خواهد یافت.
توسعه گردشگری و بومگردی در نکا
داودی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان گفت: بهسازی و ساخت ۳۰ اقامتگاه بومگردی و گردشگری در نکا در حال انجام است و نخستین دهکده بومگردی استان نیز در مسیر ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته است.
وی افزود: برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شده و مجموع اعتبار اختصاصیافته به این بخش ۹ میلیارد تومان است.
عدالت آموزشی در مسیر توسعه زیرساختها
فرماندار نکا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای توسعه و عدالت آموزشی، تحول مهمی در زیرساختهای آموزشی شهرستان در حال انجام است.
داودی افزود: مدرسه فردوسی خورشید، مدرسه سورتیچی لایی رودبار، مدرسه امام حسین(ع) و چمن مصنوعی شهید بردبار از جمله پروژههای اجراشده در این حوزه هستند و مجموع اعتبارات و خدمات دولت چهاردهم در حوزه آموزش شهرستان به ۲۴ میلیارد تومان میرسد.
ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم
وی همچنین از بهرهبرداری یک واحد تولیدی در حوزه صنعت خبر داد و گفت: این واحد تولیدی برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند.
فرماندار نکا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن نیز اظهار کرد: ۳۲ واحد مسکونی ارزانقیمت با ارزش ۷۷ میلیارد تومان در قالب طرح ملی مسکن آماده بهرهبرداری است.
داودی در ادامه از اجرای چهار پروژه در حوزه کشاورزی با اعتبار هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در حوزه مشاغل خانگی شهرستان نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
نظر شما