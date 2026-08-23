به گزارش خبرنگار مهر، سهیل شکری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، به نقش پررنگ رسانه ها در رشد عملکرد و فعالیت ها اشاره کرد و گفت: خبرنگاری یک عشق است که خبرنگاران با استعداد، ظرافت و بدون هیچ چشم داشتی محتوا تولید میکنند و نقش بزرگی در تصمیم گیری مردم دارند.

وی در ادامه به رتبه بندی های مختلف دانشگاهی این مجموعه اشاره کرد و گفت: در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۲۶ که اعلام شد، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در سطح کشور با فاصله ای خیلی کم از دانشگاه گیلان و چند رتبه بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در جایگاه ۹۶ قرار گرفت.

شکری ادامه داد: در حوزه عملکردی شامل امتیازبندی در تمامی بخش ها در رتبه کشوری بین ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، در سال ۱۴۰۲ رتبه ۷ بودیم و امسال رتبه اول کشور در این بخش را ثبت کردیم که در توسعه رشته ها و امکانات تاثیر مثبت دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به لزوم مشارکت دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی اشاره داشت و گفت: در رتبه بندی فرهنگی در سه سال متوالی رتبه عالی کشوری را ثبت کردیم که از مهم ترین عوامل این جایگاه، دخیل کردن دانشجویان با استفاده از کانون ها و انجمن ها در امورات دانشگاه و مشارکت در فعالیت های فرهنگی شهرستان است.

وی به برخی فعالیت های علمی دانشگاه پرداخت و ادامه داد: واحد لاهیجان در حوزه رتبه بندی علم سنجی و تولید مقالات علمی رتبه ۱۷ کشور را بین دانشگاه های آزاد اسلامی داراست.

سهیل شکری در ادامه با اشاره به اینکه مهم ترین ماموریت ما آموزش است، گفت: اکثر رشته های مختلف غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دایر است و بسیاری از رشته ها در استان فقط در واحد لاهیجان ایجاد شده است.

شکری به تلاش های این واحد جهت ایجاد رشته دندانپزشکی در واحد لاهیجان اشاره کرد و گفت: سیاست وزارت بهداشت این است که رشته دندانپزشکی را به دانشگاه هایی بدهد که رشته پزشک عمومی را داشته باشد، به این دلیل که این رشته پر هزینه است و به دانشگاهی که راه اندازی کرده باشد، برای جبران هزینه هایش رشته دندانپزشکی و داروسازی داده خواهد شد.

وی در این‌باره ادامه داد: با پیگیری هایی که در دو سال گذشته داشتیم، وزارت بهداشت اعلام کرد در طرح آمایش سرزمینی این امکان وجود ندارد و بنا شد که پردیس دانشگاهی را راه اندازی کنیم. پردیس دانشگاهی به این صورت است که مجوزش مال دانشگاه آزاد پزشکی تهران است و تحت نظر آن در لاهیجان راه اندازی خواهد شد.

سهیل شکری با اشاره به اینکه سعی شده امکانات دانشگاهی را با آحاد مردم به اشتراک بگذاریم، گفت: در حوزه ورزشی یکی از بهترین سالن های ورزشی شهرستان را در اختیار عموم قرار دادیم. یکی از بزرگترین زمین چمن مصنوعی شرق گیلان در همین چند ماه اخیر با سرمایه گذاری عضو هیئت علمی ما و بدون استفاده از منابع شهریه ایجاد شد.

وی در این خصوص ادامه داد: همینطور یکی از کم نظیرترین باشگاه بوکس را از طریق سالن ورزش ما در لاهیجان ایجاد شده که هم‌اکنون در حال فعالیت است.

شکری با اشاره به اینکه فعالیت های این واحد در جنگ رمضان مانند زمان کرونا تعطیل نشد و آموزش در این مدت ادامه داد، گفت: در کمک به جنگ رمضان اساتید و کارکنان ما در دانشگاه آزاد استان گیلان از طریق حقوق خود و اعلام رضایت شخصی تقریبا نزدیک به یک میلیارد کمک مالی انجام دادند.

وی با اشاره به طرح علمدار انقلاب توسط اساتید این دانشگاه، گفت: در فتنه دی ماه که کشور در حوادث هایی شده بود و فضا غبارآلود بود، اساتید ما ورود کردند و نظرات و تحلیل هایشان را در رسانه های مختلف اعلام کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در پایان به تلاش های این واحد جهت راه اندازی موزه تاریخ طبیعی در دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: کار های اولیه انجام شده و با یکی از اساتید ما در حوزه معدن و زمین شناسی در حال مشارکت هستیم و به زودی مجوزش صادر خواهد شد. از سرمایه ای که بعنوان سنگ های معدنی و جانورشناسی وجود دارد، در این موزه استفاده خواهد شد.