به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رسانهها در انتقال مطالبات و نیازهای مردم و انعکاس خدمات و تلاشهای خادمان مردم نقش مهمی بر عهده دارند و تعامل با اصحاب رسانه باید تقویت شود.
فرماندار بیرجند افزود: امسال شهرستان بیرجند از نظر تعداد و حجم سرمایهگذاری پروژههای هفته دولت، سال پرباری را پشت سر میگذارد و تلاش شده در کمیته برنامهریزی شهرستان، اعتبارات عمرانی به سمت پروژههای نیمهتمام و طرحهایی که به مرحله بهرهبرداری نزدیکتر هستند، هدایت شود.
وی با اشاره به مقایسه پروژههای هفته دولت امسال با سال گذشته بیان کرد: سال گذشته ۷۶ پروژه با اعتبار ۸۲۵ میلیارد تومان داشتیم، اما امسال ۷۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۷۷۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در شهرستان به بهرهبرداری میرسد که نشاندهنده رشد چشمگیر حجم سرمایهگذاری و حضور بخش خصوصی است.
ناصری ادامه داد: از مجموع پروژههای امسال، ۶۵ پروژه عمرانی با اعتبار حدود ۱۰۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و هشت پروژه اقتصادی است.
وی گفت: همچنین یک پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان کلنگزنی و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی در منطقه ویژه اقتصادی
فرماندار بیرجند با اشاره به پروژههای بخش صنعت اظهار کرد: یکی از مهمترین پروژههای صنعتی شهرستان، شرکت سرامیک زیگورات در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است که با سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
ناصری افزود: پالایشگاه شرکت پتروپالایش نوین فرآوری جنت نیز با سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ۱۵ فرصت شغلی از دیگر پروژههای صنعتی قابل افتتاح است.
وی با اشاره به فعالیتهای شرکت دانشبنیان کویرتایر گفت: طرح آغاز به کار شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی این مجموعه نیز در دستور کار قرار دارد .
افتتاح ۱۲ پروژه در روستاهای بخش مرکزی
فرماندار بیرجند با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی هفته دولت در روستاها اجرا شده است، گفت: ۱۲ پروژه در روستاهای بخش مرکزی شهرستان به بهرهبرداری میرسد که عمده آنها شامل اصلاح و توسعه معابر، احداث بوستان، سالن ورزشی و طرحهای خدماتی است و برای اجرای آنها ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
ناصری ادامه داد: دستگاههای زیرساختی از جمله شرکت برق، بنیاد مسکن و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای نیز هشت پروژه با اعتبار ۵۱۷ میلیارد تومان افتتاح خواهند کرد.
وی اضافه کرد: ۱۷۰ واحد مسکونی نیز از محل طرح ویژه مسکن روستایی در روستاهای مختلف شهرستان به بهرهبرداری میرسد.
توسعه شبکه برق و بهسازی راههای روستایی
فرماندار بیرجند از اجرای طرحهای متعدد در حوزه راه و برق خبر داد و گفت: در حوزه راهداری، رفع ۱۵ نقطه حادثهخیز، راهاندازی سامانههای ثبت تخلف سرعت و اجرای حدود شش کیلومتر آسفالت از جمله اقدامات انجامشده است.
ناصری افزود: در حوزه برق نیز ۴.۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط اجرا، ۱۴.۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث، هفت دستگاه ترانس نصب و ۵۸ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی همچنین از اجرای بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت در شهر بیرجند توسط شهرداری خبر داد و گفت: دو سامانه ثبت تخلف سرعت نیز در شهر بیرجند به بهرهبرداری رسیده و طرحهای کنترل ترافیک در محورهای پرتردد اجرا شده است.
ناصری ادامه داد: شهرداری بیرجند ۶ پروژه با اعتبار ۳۴۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح خواهد کرد.
اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات
ناصری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ارتباطات گفت: برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت در سه روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان، حدود سه میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: در حوزه نوسازی مدارس نیز شش پروژه با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان بیرجند در دست اجراست که تلاش میشود این طرحها به پروژه مهر برسند و دانشآموزان بتوانند از آنها استفاده کنند.
فرماندار بیرجند همچنین از اجرای پروژههای دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت: برای پروژههای این دانشگاه، از جمله طرحهای مرتبط با دانشجویان و سردر نمادین دانشگاه، بیش از ۵۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
اعتبارات شهرستان بیرجند به ۴۲۲ میلیارد تومان رسید
ناصری با اشاره به اعتبارات عمرانی شهرستان بیرجند اظهار کرد: امسال در مجموع ۴۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان در نظر گرفته شده که در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، اعتبارات حاصل از دو درصد فروش نفت و سایر منابع هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از اعتبارات پروژههای زیربنایی در سطح ملی و دستگاههای وزارتخانهای تأمین میشود، افزود: بخش قابل توجهی از پروژههای بزرگ شهرستان نیازمند پیگیری از سوی مدیران استانی و ملی است و استاندار خراسان جنوبی نیز همواره بر این موضوع تأکید داشته است.
فرماندار بیرجند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از پراکندگی اعتبارات گفت: سیاست دولت این است که اعتبارات به سمت پروژههای نیمهتمام و دارای پیشرفت فیزیکی بالا هدایت شود تا منابع محدود در طرحهای متعدد پراکنده نشود و پروژهها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
ناصری درباره پروژه مهرشهر نیز اظهار کرد: این پروژه در مقطعی به حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده بود، اما برخی زیرساختها همچنان نیازمند تکمیل است و امسال نیز برای تکمیل آن اعتبار پیشبینی شده است.
وی با اشاره به پروژههای فرهنگی شهرستان، از جمله کتابخانه مرکزی بیرجند، گفت: این پروژه از سالهای گذشته با مشکلات اعتباری و اجرایی مواجه بوده و پیگیری برای رفع موانع آن ادامه دارد.
فرماندار بیرجند در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان این است که پروژههای دارای اولویت و مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری تکمیل شوند و با بهرهگیری از ظرفیت اعتبارات ملی، استانی و بخش خصوصی، روند توسعه و آبادانی بیرجند شتاب بگیرد.
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