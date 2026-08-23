  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد

زاهدان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور حکمی، قاسم میری علی‌آباد را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور حکمی، قاسم میری علی‌آباد را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب کرد. وزیر بهداشت همچنین در پیامی از خدمات و زحمات دکتر محمدی، رئیس سابق این دانشگاه، تقدیر به عمل آورد.

گفتنی است قاسم میری علی‌آباد، متخصص کودکان و نوزادان و فوق‌تخصص خون و سرطان کودکان است که پیش از این سوابق اجرایی متعددی از جمله ریاست دانشکده پزشکی زاهدان، معاونت درمان و معاونت آموزشی این دانشگاه را در کارنامه خود داشته است.

کد مطلب 6925219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها