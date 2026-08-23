سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور حکمی، قاسم میری علی‌آباد را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب کرد. وزیر بهداشت همچنین در پیامی از خدمات و زحمات دکتر محمدی، رئیس سابق این دانشگاه، تقدیر به عمل آورد.

گفتنی است قاسم میری علی‌آباد، متخصص کودکان و نوزادان و فوق‌تخصص خون و سرطان کودکان است که پیش از این سوابق اجرایی متعددی از جمله ریاست دانشکده پزشکی زاهدان، معاونت درمان و معاونت آموزشی این دانشگاه را در کارنامه خود داشته است.