دومین مانور اجرای فرایندهای انتخابات در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ریاضی از برگزاری دومین مانور اجرای فرایندهای انتخابات در هرمزگان خبر داد و اظهار داشت: این مانور به مدت دو روز از تاریخ 19 تا 20 آذر ماه در فرمانداریها و بخشداریهای استان برگزار و سیستم مورد آزمایش قرار گرفت.

وی هدف از برگزاری این مانور را پیدا کردن مشکلات سیستم عنوان و اضافه کرد: در این مانور اشکالات در شهرستانهای استان هرمزگان مشخص و به صورت جداگانه بررسی شد که برخی نیز حتی بر طرف شد.

وی گفت: البته شهرستان بشاگرد به علت نداشتن زیر ساختهای اساسی برای برقراری ارتباط نتوانست آنچنان که باید در این مانور شرکت کند.

ریاضی عنوان کرد: در این مانور علاوه بر سنجش توانایی مجریان انتخابات و آزمایش نرم افزار، تجهیزات سخت افزاری و زیرساخت شبکه ، ارتقای توانمندی کاربران فنی و اجرایی انتخابات در تمام سطوح دنبال شد.

وی اظهارداشت: این مانور با هدف زیر بار بردن سیستم نرم افزاری جامع انتخابات و همین طور تجهیزات سخت افزاری، تجهیزات امنیتی و زیرساخت شبکه به اجرا درآمد.

ریاضی اضافه کرد: همچنین فرایندهای 25 گانه انتخابات با اطلاعات فرضی مورد آزمایش قرار گرفتند و علاوه بر آزمایش نرم افزار، تجیهزات سخت افزاری و زیرساخت شبکه ،ارتقای توانمندی کاربران فنی و اجرایی انتخابات در کلیه سطوح دنبال شد.

یکی از فرایندهای مهم که در این مانور در محدوده زمانی کوتاه در روز گذشته انجام شده نام نویسی داوطلبان است که در این مانور بالغ بر چهار هزار و 500 نفر داوطلب فرضی توسط کاربران فرماندایها و بخشداریها به صورت موفق ثبت نهایی شده اند.