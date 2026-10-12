راهنمای انتخاب درب فریم لس و سیم لول و مقایسه تخصصی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از سوالاتی که هنگام انتخاب درب داخلی مدرن برای پروژه‌های مسکونی، ویلایی، اداری و لوکس مطرح می‌شود این است که درب فریم لس بهتر است یا درب سیم لول؟ هر دو مدل با هدف ایجاد یک نمای مینیمال و یکپارچه طراحی شده‌اند و تا حدی شبیه به یکدیگر هستند، اما از نظر نوع چهارچوب، نحوه نصب، زیرسازی، یراق‌آلات، جزئیات اجرایی و حتی زمان مناسب اجرای پروژه تفاوت‌های مهمی دارند.

در یک پروژه نوساز که هنوز دیوارچینی و نازک‌کاری انجام نشده، خرید درب فریم لس می‌تواند مزیت‌های بیشتری داشته باشد؛ در حالی که در یک پروژه بازسازی که کف و دیوارها و نازک کاری تمام شده‌ و امکان تخریب دهانه درب و نصب فریم انتظار وجود ندارد، احتمالاً درب سیم لول گزینه منطقی تری است.

درب فریم لس و درب سیم لول دقیقاً چه تفاوتی دارند؟

مهم‌ترین تفاوت این دو سیستم در نحوه طراحی چهارچوب است. در سیستم فریم لس، چهارچوب اصلی به صورت مخفی و توکار داخل دیوار قرار می‌گیرد و پس از اجرای نازک‌کاری، بخش قابل مشاهده‌ای از چهارچوب و روکوب وجود ندارد. در نتیجه سطح درب با سطح نهایی دیوار هماهنگ می‌شود و یک نمای یکپارچه ایجاد می‌کند.

در مقابل، درب سیم لول یا Same Level معمولاً دارای چهارچوب و روکوب است؛ اما طراحی روکوب به شکلی انجام می‌شود که بتوان آن را هم‌سطح با نمای درب اجرا کرد. بنابراین از نظر بصری، این سیستم نیز می‌تواند ظاهری مینیمال و مدرن داشته باشد، ولی ساختار اجرایی آن با فریم لس متفاوت است.

درب سیم لول درب فریم لس آیتم مورد مقایسه چهارچوب و روکوب چوبی قابل رویت بدون روکوب و با چهارچوب آلومینیومی مخفی : نوع چهارچوب نیاز ندارد نیاز دارد : فریم انتظار آهنی و زیرسازی با لولا مخفی و معمولی قابل اجراست فقط با لولا مخفی قابل اجراست : نوع لولا بعد از نازک کاری هم قابل نصب است حتماً قبل از نازک کاری باید فریم نصب شود : مرحله از ساخت حدود ۵ درصد هزینه بیشتر حدود ۵ درصد هزینه بیشتر : هزینه

در صورت استفاده از لولای معمولی بجای لولا مخفی چقدر در هزینه صرفه جویی می‌شود؟

همانطورکه اشاره کردیم در طراحی درب فریم لس تنها می‌توان از لولا مخفی استفاده کرد که با توجه به وزن زیادی که این لولاها تحمل می‌کنند حتماً توصیه می‌کنیم از محصولات اروپایی و باکیفیت استفاده کنید و برای صرفه جویی در هزینه‌ها به هیچ عنوان سراغ لولا مخفی چینی و درجه ۲ نروید چرا که در بلند مدت به مشکل خواهید خورد. در خصوص درب سیم لول قابلیت استفاده از لولای تخت و پروانه بجای لولا مخفی فراهم است و حدود ۱۰ میلیون تومان باعث صرفه جویی در هزینه‌های شما خواهد شد.

ناگفته نماند در صورت استفاده از لولای معمولی بجای لولا مخفی نمای بیرونی درب سیم لول هیچ تغییری نخواهد کرد و این لولاها تنها از داخل اتاق یا سرویس قابل رویت هستند.

تفاوت درب فریم لس و سیم لول از نظر زیرسازی و زمان بندی پروژه

در سیستم فریم لس، چهارچوب باید پیش از اتمام نازک‌کاری در محل خود قرار بگیرد. اجرای Sub Frame، کنترل دقیق تراز و شاقول، نصب چهارچوب آلومینیومی و سپس اجرای گچ، کناف یا سایر پوشش‌های نهایی اطراف چهارچوب، بخش مهمی از فرآیند نصب است. در مقابل، درب سیم لول محدودیت کمتری در این زمینه دارد. چون سیستم چهارچوب و روکوب آن می‌تواند پس از آماده شدن فضای داخلی و اتمام نازک کاری نیز نصب شود.

چرا زمان نصب چهارچوب در انتخاب نهایی مهم است؟

اگر هنوز در مرحله دیوارچینی هستید و محل دقیق تمام بازشوها مشخص شده است، فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی سیستم فریم لس دارید. اما اگر پروژه به مرحله‌ای رسیده که رنگ، گچ، کناف و سرامیک سرویس تمام شده و حالا تصمیم گرفته‌اید ظاهر درب‌ها را مدرن‌تر کنید، تغییر به سیستم فریم لس ممکن است نیازمند تخریب یا اصلاح بخش‌هایی از نازک‌کاری باشد. که به دلیل افزایش هزینه‌های اجرایی و طولانی تر شدن پروژه در بیشتر موارد خریداران از انتخاب درب فریم لس صرف نظر می‌کنند.

تفاوت درب فریم لس و سیم لول از نظر استحکام و طول عمر

استحکام یک درب تنها به نوع چهارچوب وابسته نیست و مجموعه‌ای از عوامل مانند ساختار داخلی لنگه، نوع چوب یا MDF، ضخامت رویه، کیفیت اتصال اجزای داخلی، نوع رنگ یا روکش، کیفیت یراق‌آلات و شرایط نصب در آن نقش دارند. به عنوان نمونه، یک درب سیم لول با کلاف چوبی مناسب، شبکه داخلی کامل و رویه باکیفیت می‌تواند از یک درب فریم لس با ساختار داخلی ضعیف و متریال بی کیفیت عملکرد بهتری داشته باشد. بنابراین هنگام خرید، بجای توجه به مدل درب به متریال و ساختاری داخلی خود درب و چهارچوب آن توجه کنید.

برای سرویس بهداشتی، درب فریم لس بهتر است یا درب سیم لول؟

در محیط‌هایی مانند حمام و سرویس بهداشتی، انتخاب متریال اهمیت بسیار بیشتری دارد تا مدل درب. رطوبت می‌تواند در طول زمان روی MDF خام، اتصالات چوبی و پوشش نهایی اثر بگذارد. بنابراین استفاده از ساختار و پوششی که برای محیط مرطوب مناسب باشد، اهمیت اساسی دارد. برای این فضاها باید به نوع مغزی و متریال داخلی درب و پوشش نهایی توجه شود. پلای وود در ساختار داخلی می‌تواند نسبت به MDF خام گزینه مناسب‌تری برای محیط مرطوب باشد، اما نباید مقاومت در برابر رطوبت را با «ضدآب بودن» یکسان دانست. در نتیجه برای پاسخ به این سؤال که درب فریم لس بهتر است یا درب سیم لول برای سرویس بهداشتی، ابتدا باید نوع متریال هر دو مدل را مقایسه کنید.

درب فریم لس ارزش خرید بیشتری دارد یا درب سیم لول؟

پاسخ به این سؤال به شرایط پروژه بستگی دارد. اگر هدف شما حذف کامل روکوب، مخفی شدن چهارچوب، ایجاد سطحی کاملاً یکپارچه با دیوار و دستیابی به یک دیتیل معماری مینیمال است، درب چهارچوب مخفی فریم لس انتخاب مناسب‌تری خواهد بود؛ به‌خصوص زمانی که پروژه از ابتدا با پیش‌بینی زیرسازی و چهارچوب مخفی طراحی شده باشد.

در مقابل، اگر پروژه وارد مرحله نهایی شده، زیرسازی فریم لس از ابتدا پیش‌بینی نشده یا می‌خواهید بدون تخریب گسترده از یک درب مدرن و هم‌سطح استفاده کنید، درب سیم لول می‌تواند انتخاب کاربردی‌تری باشد.

راهنمای انتخاب سریع

برای ویلای مدرن و طراحی مینیمال: درب فریم لس

برای پروژه‌ای که زیرسازی از ابتدا برنامه‌ریزی شده: درب فریم لس

برای بازسازی پس از اتمام نازک‌کاری: درب سیم لول

برای پروژه‌ای با امکان استفاده از لولای اقتصادی: درب سیم لول

برای سرویس بهداشتی و حمام : ابتدا متریال و ساختار درب را بررسی کنید، سپس مدل را انتخاب کنید

بنابراین اگر هنوز بین این دو مدل مردد هستید، قبل از سفارش، ابتدا وضعیت دیوار، مرحله ساخت پروژه، ابعاد بازشو، نوع متریال، محل استفاده و نوع یراق‌آلات را مشخص کنید. البته سلیقه شخصی با در نظر گرفتن سایر پارامترها در نهایت تاثیری زیادی در تصمیم گیری شما خواهد داشت.

سوالات متداول

آیا بعد از اتمام گچ و کناف می‌توان درب فریم لس نصب کرد؟

اجرای فریم لس به زیرسازی و نصب چهارچوب توکار وابسته است؛ بنابراین بهترین حالت، پیش‌بینی آن پیش از نازک‌کاری نهایی است. در پروژه‌های تمام‌شده، سیم لول معمولاً محدودیت اجرایی کمتری دارد.

از نگاه ایتال دُر درب فریم لس بهتر است یا سیم لول؟

پیشنهاد اول ما برای پروژه‌های لوکس و مدرن درب فریم لس است چون طراحی متفاوتی نسبت به درب‌های رایج دارند. همچنین طبق آمار فروش حدود %۷۰ مشتریان بین سیستم Frameless و Same Level، درب فریم لس را انتخاب می‌کنند.

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