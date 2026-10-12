علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه باید با مداخلات بیگانگان در منطقه مقابله کنند، اظهار کرد: ما قطعاً به دنبال رفاه، آسایش و پیشرفت کشورهای منطقه هستیم.

وی افزود: پیش از جنگ نیز به کشورهای منطقه اعلام شده بود که اگر از زمین، آسمان یا دریای این کشورها برای تعرض به ایران قوی استفاده شود، پاسخ دندان‌شکنی دریافت خواهند کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از در اختیار قرار گرفتن امکانات و اختیارات برخی از کشورهای منطقه به آمریکا و دیگر بیگانگان، تصریح کرد: زمین و اختیاراتی که این کشورها در اختیار استکبار، آمریکا و دیگر کشورها قرار دادند، نه برای آن‌ها عزت به همراه داشت، نه توسعه ایجاد کرد و نه موجب اقتدارشان شد.

نیکزاد با دعوت از کشورهای منطقه و همسایه برای تقویت روابط و همکاری با جمهوری اسلامی ایران، گفت: این کشورها به سوی ایران بیایند، چراکه جمهوری اسلامی ایران برای آن‌ها خیر و خوبی می‌خواهد.

وی ادامه داد: کشورهای منطقه باید پیش از آنکه بیش از این در تاریخ، در برابر ملت ایران و ملت‌های خود مدیون شوند، در رویکردشان برای همراهی با بیگانگان تجدیدنظر کنند. جمهوری اسلامی ایران بر حقانیت و تمامیت ارضی خود تأکید دارد و در عین حال، خواهان آن است که همسایگانش در امنیت، رفاه و آسایش زندگی کنند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، اظهار کرد: ما هیچ‌وقت شروع‌کننده جنگ نبوده‌ایم و به هیچ کشوری تعرض نکرده‌ایم، اما نمی‌پذیریم که کشورهای منطقه بگویند اختیاری ندارند، در حالی که زمین خود را در اختیار پایگاه‌های آمریکایی قرار داده‌اند.

نیکزاد با اشاره به حمله دشمن به مدرسه میناب، گفت: نمی‌پذیریم که با بی‌شرمی تمام، از پایگاه‌های مستقر در این کشورها برخیزند و مدرسه میناب را که جز دانش‌آموزان کسی در آن حضور نداشت، نه یک بار، بلکه دو بار هدف قرار دهند. ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین اتفاقی در تاریخ ایران باقی خواهد ماند و از یاد نمی‌بریم که چه کشورهایی با دشمنان ایران همراهی کردند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای همکاری کشورهای منطقه با آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: این اقدامات برای کشورهای منطقه امنیت به وجود نمی‌آورد، چراکه اگر امروز از سرزمین آن‌ها برای حمله به ایران استفاده شود، فردا ممکن است خود این کشورها هدف قرار گیرند.

نیکزاد در ادامه، با اشاره به تجربه حضور آمریکا در عراق، گفت: همان‌طور که مشاهده کردید، آمریکا با ادعای آوردن آزادی وارد عراق شد، اما ملت قهرمان عراق، پس از مدتی که ظلم بسیاری به آن‌ها روا داشته شد، در برابر این وضعیت ایستادگی کرد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا که ادعا داشت می‌خواهد عراق را به ایالت پنجاه‌ویکم خود تبدیل کند، با خفت و خواری از عراق عزیز، دوست و برادر ما خارج شد. بنابراین، همه کشورهای منطقه باید این رویکرد را سرلوحه کار خود قرار دهند و به بیگانگان اجازه دخالت در منطقه را ندهند.