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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صادر شد

حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صادر شد

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دو ماه بعد از برگزاری از سوی دادگاه باطل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار شد و مجتبی ملکی به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد، با حکم دادگاه ابطال شد.

عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون که کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان صلاحیت حضور او در انتخابات را تأیید نکرده بود، پس از این اتفاق از مسیر قضایی پیگیری کرد و در نهایت موفق به دریافت حکم ابطال انتخابات شد.

این رأی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است. البته حکم صادرشده بدوی است و طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز نسبت به آن اعتراض کنند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران پیش از این نیز از سوی فدراسیون جهانی با تعلیق مواجه شده بود؛ موضوعی که بر پیچیدگی شرایط این فدراسیون افزوده است.

کد مطلب 6975549
سیده فرزانه شریفی

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