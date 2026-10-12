عبدالله دوم: نباید اجازه داد تشدید تنش خطرناک ادامه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بترا، عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار و گفتگو با سلطان ابراهیم بن سلطان اسکندر پادشاه مالزی تاکید کرد که نباید اجازه داد تشدید تنش خطرناک ادامه داشته باشد.

وی در ادامه بر تمایل اردن به همکاری با مالزی برای مقابله با چالش‌های منطقه و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد.

وی همچنین توقف تجاوزات خطرناک رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله اقدامات آن در کرانه باختری و قدس و تلاش‌ها برای تغییر موقعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را ضروری دانست و به تداوم رنج‌های شدید ملت فلسطین در غزه اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد که مواضع اردن و مالزی درباره جایگاه محوری مسئله فلسطین و راه‌حل دو دولتی، به عنوان تنها راه‌حل برای پایان دادن به درگیری، با یکدیگر همسو است.

پادشاه اردن در ادامه به اوضاع سوریه و لبنان اشاره و تاکید کرد که باید به حاکمیت و امنیت آنها احترام گذاشت.

وی خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف ساختن روند خطرناکی شد که تل آویو در منطقه در پیش گرفته است تا از تشدید تنش بزرگتر و گسترش درگیری به شکل بزرگ جلوگیری شود.

عبدالله دوم در پایان بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورهای و امنیت ملت‌های آن تاکید کرد.