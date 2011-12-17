غار "نمکدان" جلوه ای از شگفتیهای طبیعت/ نمک غار خاصیت درمانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین غار نمکى جهان با ارتفاع 237 متر و طول بیش از شش کیلومتر با داشتن قندیلها و بلورهاى نمک در داخل و جریان آب نمک در بیرون آن در90 کیلومترى شهر قشم منظره اى زیبا و دلپذیر از شگفتى هاى عالم خلقت را به نمایش گذاشته است.

این غار دارای چندین تالار بزرگ وکوچک است که اولین تالار آن در فاصله 670 متری ورودی غار قرار دارد.

از داخل غار نمکدان، آب زیر زمینی می جوشد که با خارج شدن از غار به صورت چشمه نمک در دامنه کوه ظاهر می شود و در گودالی جمع می شود و مانند برف زمستانی خود نمایی می کند.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت سایتهاى ویژه گردشگرى جزیره قشم، غار نمکدان را به دلیل داشتن بهترین نوع نمک، محل مناسبى براى درمان بیماران مبتلا به آسم و ناراحتى هاى تنفسى مى داند.

تورج امانى می گوید: در ترکیب نمکهاى موجود در غار نمکدان قشم عناصرى همانند منیزیم به کار رفته که علاوه بر درمان بیماریهاى تنفسى به عنوان نمک طبى نیز مورد استفاده ورزشکاران قرار مى گیرد.

وى در تجلیل از زیباییهاى غارنمکدان قشم گفت: یکى از ویژگیهاى غار نمکدان قشم، عدم تشابه نقاط مختلف آن با یکدیگر است به طورى که هر قسمت این غار از زیبایى منحصر بفردى برخوردار بوده که با نقاط دیگر آن کاملا متفاوت است.

جلوه هاى زیباى طبیعى عالم خلقت با شکلها و رنگهاى مختلف در جاى جاى غار نمکدان قشم خودنمایى مى کند و قندیلهاى این اثر طبیعى که از بالا به پایین و از پایین به سمت بالا کشیده شده در کنار دریاچه کوچکى که در ورودى غار قرار گرفته تحسین هر گردشگرى را بر مى انگیزد.

انعکاس پدیده هاى شگفت انگیز غار نمکدان قشم نیز از طریق آب شور داخل غار جلوه اى زیبا و منحصر بفرد از شگفتیهاى خلقت را در سفر به بزرگترین غار نمکى جهان به تماشا گذاشته است.

مسئول واحد سمعى و بصرى سازمان منطقه آزاد قشم که بارها با ورود به غار نمکدان، جلوه هاى زیبایى از این اثر بى نظیر خلقت را به تصویر کشیده مى گوید: افراد عادى در سفر به غار نمکدان به دلیل نداشتن وسایل فنى تنها امکان پیمایش 100 متر از بزرگترن غار نمکى جهان را پیدا مى کنند.

احمد بازماندگان معتقد است: همین میزان ورود به غار نمکدان قشم نیز از چنان ارزشى برخوردار است که بازدید کنندگان را بار دیگر براى تماشاى آثار طبیعى به این جزیره زیبا مى کشاند.

به گفته وى، مسافران قشم در سفر به این جزیره نباید از فرصتها غافل شوند بلکه با نگاه تیزبین خود باید ارمغانى از زیبایى هاى منحصر بفرد و آثار طبیعى این جزیره از جمله غار نمکى قشم را به عنوان یک خاطره با خود به یادگار ببرند.

غار نمکدان قشم یکى از شاهکارهاى عالم خلقت است که نام آن به عنوان بخشى از ژئوپارک جزیره قشم که تنها ژئوپارک ایران و خاورمیانه محسوب مى شود در لیست سازمان یونسکو و ژئوپارک هاى جهانى به ثبت رسیده است.

غار نمکى قشم به عنوان یکى از شاهکارهاى عالم خلقت در منطقه گرم و نیلى حاشیه خلیج آبى همیشه فارس در جنوبى ترین نقطه ایران اسلامى، در 90 کیلومترى جنوب باخترى قشم واقع شده است.