به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار تیمهای ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز در هفته هفدهم لیگ برتر، با نظر کادرفنی بازیکنان تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به مدت پنج روز استراحت نیم فصل خواهند داشت.

بر این اساس تمرینات آماده‌سازی تیم ملوان بندرانزلی برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر از روزهای پایانی ماه جاری آغاز شده و به احتمال فراوان سپیدپوشان اردوی آماده‌سازی یک هفته‌ای را بندرعباس و یا جزیره کیش برپا خواهند کرد.

از سوی دیگر قرار است برای تقویت تیم ملوان، در زمان نقل و انتقالات نیم فصل سه بازیکن در پستهای دفاع و هافبک به جمع نفرات قبلی این تیم اضافه شوند که نام پژمان نوری هم در فهرست نفرات مدنظر مسئولان این باشگاه قرار دارد.

بازگشت کاپیتان فصل گذشته تیم ملوان که در ابتدای فصل جاری با قرارداد یک میلیارد و 200 میلیون تومانی راهی تیم الامارات شده و در حال حاضر هم مصدوم است، کار دشواری برای مدیران باشگاه ملوان محسوب می‌شود.

آنها از یکسو باید برای جلب رضایت باشگاه الامارات و خود نوری هزینه‌ای بالایی را در نظر بگیرند و از سوی دیگر قصد رعایت سقف قراردادها را دارند که همین مسائل کار را برای بازگشت نوری به ملوان سخت‌تر می‌کند، گرچه مسئولان ملوان در تلاشند با بازگردادن کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال این باشگاه، نظر هواداران را هم در این خصوص جلب کنند.

تیم ملوان در نیم فصل نخست یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با کسب سه پیروزی، 6 تساوی، 8 شکست، 19 گل‌زده، 21 گل‌خورده و 15 امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفته و در جمع سه تیم فانوس بدست لیگ قرار دارد. در صورت پیروزی یا تساوی راه‌آهن در بازی آخر نیم فصل برابر شاهین بوشهر، این تیم به رده هفدهم نزول خواهد کرد.