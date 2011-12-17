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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

121 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان فعالیت دارند

121 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان فعالیت دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان از فعالیت 21 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی ظهر شنبه در گردهمایی مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستانهای سمنان و مهدیشهر در سالن اجتماعات اداره کل ارشاد سمنان گفت: از این تعداد 52 کانون در شهرستان سمنان و 18 کانون نیز در شهرستان مهدیشهر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه باید برنامه های کانون های مساجد در روستاها توسعه و گسترش یابد، گفت: عمده فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در زمینه برنامه های فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی است.

یه گفته وی، برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولان کانونها و نیروهای عضو کانون از مهمترین اهداف کانون فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان است.

سید محمود حسینی از ایجاد کارگروه های پژوهشی یا اتاقهای فکر در کلیه شهرستانهای استان خبر داد و افزود: در این اتاق فکر ایده های اعضای کانون جمع بندی می شود وبرنامه های عملیاتی کانونها بر اساس همین تفکرات شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: رصد کردن مشکلات، معضلات و کمبودهای فرهنگی شهرستانهای مختلف و انعکاس آنها به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن راهکارها خصوصا در مورد جوانان و نوجوانان از وظایف این کارگروه ها است.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اظهار امیدواری کرد: تا پایان امسال با هماهنگی و برنامه ریزی و تفاهم با نهادهای مختلف زمینه ایجاد دوره های آموزشی مناسبی برای اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان فراهم شود.
کد مطلب 1485881

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