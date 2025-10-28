اجرای طرح «به رسم ادب» برای تحول فرهنگی در مساجد استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حقیقت ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در یکی از مساجد سمنان با بیان اینکه طرح «به رسم ادب» در تمام کانون‌های مساجد استان برگزار می‌شود، ابراز داشت: رویکرد این طرح احصا مشکلات و برنامه ریزی اصولی برای ارتقای فرهنگی در سطح مساجد است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح همه کانون‌های مساجد استان پایش و مورد بازدید قرار خواهد گرفت، افزود: چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود ارزیابی و برای رفع و تقویت آنها برنامه ریزی می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد استان سمنان با بیان اینکه دیگر اهداف این طرح فعال سازی و ساماندهی کانون‌های راکد و تقویت بنیه فرهنگی آنها است، ابراز داشت: در واقع به رسم ادب رویکرد میدانی تحلیلی برای شناخت دقیق‌تر وضعیت کانون‌ها دارد.

حقیقت در ادامه تصریح کرد: در جریان این طرح برای تحول عمیق حوزه برنامه ریزی فرهنگی مساجد و همچنین حل مشکلات کانون‌ها تلاش می‌شود.

وی افزود: برای شناخت واقع بینانه از وضعیت کانون‌ها و برنامه ریزی دقیق و مؤثر اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.