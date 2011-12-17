کنگره سراسری "حنجره های سرخ" در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در این رابطه اظهار داشت: سومین کنگره سراسری شعر عاشورا "حنجره های سرخ" با حضور شاعران برگزیده در مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ شهرستان الیگودرز برگزار شد.

مصطفی محمدی افزود: از آنجا که شعر و ادبیات فارسی از غنای بسیار بالایی برخوردار است، کمتر جریانی توانسته تاثیرات بارزی بر آن بگذارد اما حادثه عظیم عاشورا با توجه به ویژگی های منحصر به فردش، نه تنها اثر همه جانبه ای بر ادبیات فارسی گذاشت بلکه قرنهاست که بخش اعظمی از شعر و ادب فارسی را متاثر از خود ساخته و توانسته جریان بزرگی به نام شعر عاشورایی را در ادبیات سامان دهی کند.

وی با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که این جریان روز به روز در حال تقویت شدن است، تصریح کرد: بررسی اجمالی در ادب فارسی بیانگر توجه خاص شاعران به مقوله عاشوراست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن رخداد دفاع مقدس که برگرفته از قیام عاشورا بود طی چند سال گذشته حجم بزرگی از شعر معاصر به ادبیات عاشورایی اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: تجربه برگزاری دو کنگره گذشته نشان داد که خوشبختانه این کنگره توانسته جای خود را در بین کنگره های کشوری باز کند و دارای شناسنامه معتبری شود که استقبال بالای شاعران کشور و ارسال یک هزار و 18 اثر به دبیرخانه کنگره، موید این مدعاست.

محمدی گفت: یکی از علل اعتماد شاعران کشور به این کنگره، بررسی عادلانه اشعار و توجه صرف به محتوا و زیباشناسی آثار به جای سهمیه بندی ها و توجه به نام شاعران است که انتخاب تنها یک شاعر از کل استان لرستان دلیل محکمی بر این ادعاست و بی تردید در سالهای آینده نیز این سیاست، سیاست اصلی کنگره در گزینش آثار خواهد بود.