به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: اربعین شهدای غدیر یادآور تلاش ممتاز و مجاهدت خستگی‌ناپذیر پاسدار وارسته‌ای است که عمر خود را بویژه در سه دهه اخیر در راستای تحکیم اقتدار ملی و ارتقای توان دفاعی کشور در گمنامی سپری کرد؛ "سرلشکر شهید حسن تهرانی مقدم"، سردار بی ادعا و مجاهدی عالم و دانشمند بود که در مسیر تحقق آرمان‌های سترگ انقلاب اسلامی و پیشرفت و تعالی صنعت دفاعی ایران عزیز همواره جایگاه بی بدیل و نقش رهگشا و تعیین کننده خویش را به منصة ظهور رسانید.

این اطلاعیه افزوده است: نام سردار عالیقدر و پارسای بی ادعا "حسن تهرانی مقدم" و دیگر شهدای غدیر همواره بر تارک تاریخ این کشور، خواهد درخشید و راهنمای عمل و حرکت میراث داران آن عزیزان به عرش پیوسته در خانواده عظیم نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه با اشاره به همت بلند سرلشکر تهرانی مقدم در حوزه ظرفیت‌سازی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و مدیران متعهد و مجاهد در ساختار نیروی هوافضای سپاه و تاثیرات ماندگار و الهام بخش آن شهید ارجمند در آینده این نیرو، تاکید کرده است: بی تردید پرچم این سردار سرافراز و مخلص در حوزه خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه توسط ادامه دهندگان راه آن شهید گرانقدر و دیگر شهدای غدیر در این حوزه همچنان برافراشته خواهد ماند و با عزم پولادین و اراده راسخ آنان قدرت بازدارندگی و سپر دفاعی کشور در تعامل و هم افزایی با سایر نیروهای مسلح، استحکام و صلابت روز افزون خود را حفظ خواهد کرد.

این اطلاعیه در پایان با تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ شهدای سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه بویژه سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم قدرشناس و شهید پرور برای شرکت گسترده و باشکوه در اربعین شهدای غدیر، آورده است: مراسم اربعین شهدای غدیر در تهران روز چهارشنبه مورخ 30/9/90 بعد از نماز مغرب و عشاء در تالار اجتماعات وزارت کشور واقع در خیابان فاطمی و همچنین مراسم مشابه در کرج روز پنجشنبه مورخ 1/10/90 از ساعت 10 الی 12 در مسجد المهدی (عج) واقع در فلکه چهارم فردیس، در جوار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.