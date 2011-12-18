دستگیری بیش از 300 فروشنده مواد مخدر/ افزایش 71 درصدی کشف مخدرها

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و بنا بر در خواست شهروندان تهرانی مرحله دیگری از طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر صبح امروز آغاز شد.

وی ادامه داد: در این طرح که از بامداد امروز آغاز شد ماموران موفق شدند طی عملیاتی غافلگیرانه بیش از 300 نفر از فروشندگان مواد مخدر را که در پایتخت فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر کنند. ضمن اینکه مقادیری مواد مخدر صنعتی،سنتی و آلات و ادوات استعمال مواد از آنها کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس تهران افزود: در این طرح محلات جرم خیز، محل فعالیت فروشندگان مواد مخدر و تجمع معتادان شناسایی و این افراد پس از دستگیری به راجعه قضائی و کمپ های ترک اعتیاد منتقل می شوند.

ساجدی نیا تاکید کرد: این طرح چهارمین مرحله از اجرای طرح برخورد با مواد فروشان در راستای طرح امنیت محله محور است.

وی در پایان با اشاره به موفقیت های به دست آمده توسط پلیس پایتخت و ارتقا احساس امنیت شهروندان تهرانی گفت:میزان کشفیات مواد مخدر در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد رشد داشته است.

