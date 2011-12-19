تعاونی های مسکن همزمان با طرح جامع تفصیلی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در دیدار با اعضای تعاونی مسکن رانندگان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان در سنندج با بیان اینکه به منظور حفظ حریم شهر سنندج تعاونی های مسکن باید در قالب طرح جامع تفصیلی ساماندهی شوند، اظهار داشت: به دلیل گستردگی دامنه واگذاری زمین به ویژه در طرح مسکن مهر باید مکان یابی زمین های مورد نیاز تعاونی های مسکن، مغایرتی با حریم و محدوده جامع شهری نداشته و موجب نابسامانی و توسعه ناهمگون حاشیه شهرها نشود.

وی افزود: دولت با هدف تامین مسکن مورد نیاز آحاد جامعه همه تلاش خود را برای واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات به کارگیری کرده است تا مشکل مسکن در کشور برطرف شود و خوشبختانه در قالب اجرای طرح مسکن مهر تمام نیازهای استان کردستان در این بخش تامین می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: با بررسی های انجام شده، برای برخی از تعاونی های مسکن شهر سنندج و برخی دیگر از شهرهای استان کردستان که هنوز وضعیت زمین های آنها تعیین تکلیف نشده است به زودی زمین مناسب شناسایی و به آنها واگذار می شود.

وی در پایان گفت: دستگاه های متولی بخش مسکن استان کردستان باید برای تسریع در روند اجرای طرح های مسکن مهر ارائه خدمات زیربنایی تعاونی های مسکن را در اولویت قرار دهند و در این راستا نقش و جایگاه شرکت های خدمت رسان بیش از سایر دستگاه های دولتی مهم و موثر است.