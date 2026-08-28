پوکر تراکتور برای ماندن در صدر/ حال چادرملو خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر،دیدار تیم های فوتبال چادرملو اردکان و تراکتور تبریز از ساعت ۱۹ امشب جمعه در وررشگاه شهید نصیری یزد از هفته چهارم لیگ برتر برگزار سد گه با برتری ۲ بر صفر تراکتور همراه بود. امیرحسین حسین‌زاده (۴۸ - پنالتی) و تومیسلاو اشتراکالی(۵+۹۰) برای تراکتور گلزنی کردند.

شاگ دان جواد نکونام در حالی مقابل چادرملو به چهارمین پیروزی مهم خود رسیدند که ورزشگاه شهید نصیری یزد مملو از جمعیت بود تا بازی رنگ و بوی هیجان انگیزی به خود بگیرد.

تراکتور با وجود تشویق های بی امان تماشاگران تیم میزبان به خوبی کنترل بازی را عهده دار بود. آنها در دقایق ابتدایی با ارسال های عمقی سعی داشتند به گل برسند اما ادیسون ماردون گلر چادرملو مانع از این اتفاق شد.

در نیمه دوم پنالتی زودهنگام برای تراکتوری ها که VAR هم تایید کرد باعث شد تا حسین زاده گل بزند و تیمش را از فشار وررشگاه خارج کند.

چادرملو مس از این گل سعی بر جبران نتیجه داشت اما نه تنها موفق به زدن گل تساوی نشد بلکه خطای امیرحسین کلباسی روی محمد نادری در دقیقه ۶۳ با بازبینی صحنه توسط داور باعث اخراج هافبک چادرملو و ۱۰ نفره شدن میزبان شد.

تراکتور پس از این گل هم به حملات خود ادامه داد تا اشتراکالی بار دیگر همچون دیدار قبلی با پرسپولیس در دقیقه ۵+۹۰ برای تراکتور گل بزند و سرخ های تبریز چهارمین برد خود را با ماندن در صدر جدول جشن بگیرند.