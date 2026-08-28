خطیبی: فجر باید فوتبال زیبا و تماشاگرپسند ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از دیدار فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان، با اشاره به شرایط تیمش گفت: از عوامل ورزشگاه که برای آماده‌سازی زمین مسابقه تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و امیدوارم شرایط زمین برای بازی فردا مناسب باشد.

وی با قدردانی از حمایت هواداران فجر شهید سپاسی افزود: مردم فوتبال‌دوست استان فارس و هواداران تیم در هفته‌های اخیر حمایت خوبی از ما داشته‌اند و این حمایت‌ها باعث افزایش روحیه و انگیزه بازیکنان و کادر فنی شده است.

سرمربی فجر شهید سپاسی با دعوت از هواداران برای حضور گسترده در ورزشگاه گفت: امیدوارم فردا تعداد بیشتری از هواداران، چه بانوان و چه آقایان، در ورزشگاه حضور پیدا کنند و با حمایت خود انرژی مضاعفی به بازیکنان بدهند.

خطیبی در ادامه درباره دیدار برابر ذوب‌آهن گفت: سه بازی اخیر ذوب‌آهن را به‌خوبی بررسی کرده‌ایم. ممکن است نتایج این تیم برای کادر فنی و هواداران رضایت‌بخش نبوده باشد، اما به‌ویژه در دو بازی اخیر فوتبال خوبی ارائه کرده‌اند و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارند.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن در بازی‌های اخیر موقعیت‌های زیادی ایجاد کرده و تلاش ما این است که نقاط ضعف دفاعی خودمان را که در برخی مسابقات وجود داشته برطرف کنیم و اجازه موقعیت‌سازی به حریف ندهیم.

ذوب‌آهن را آنالیز کرده‌ایم

سرمربی فجر شهید سپاسی درباره برنامه تیمش برای استفاده از نقاط ضعف ذوب‌آهن اظهار کرد: ذوب‌آهن نقاط قوت و ضعف خود را دارد و ما نیز این تیم را آنالیز کرده‌ایم. با توجه به زمان محدودی که پس از دیدار با ملوان داشتیم، در یک جلسه تمرینی روی نکات موردنظر کار کردیم و امیدوارم بازیکنان وظایفی را که به آنها محول شده به‌خوبی اجرا کنند.

خطیبی درباره وضعیت مصدومان تیم نیز گفت: سه بازیکن ما از قبل مصدوم بودند که هنوز به شرایط مسابقه نرسیده‌اند، اما بازیکنانی که در دیدار مقابل ملوان به میدان رفتند شرایط خوبی داشتند و مشکل خاصی از این بابت نداریم



بازیکنان جدید به‌تدریج به شرایط ایده‌آل می‌رسند



خطیبی اضافه کرد: بعضی از بازیکنان نیز دیر به تیم ملحق شدند و از نظر بدنی کمی عقب هستند، اما هر زمان وارد زمین شدند، تأثیرگذار بودند و به تیم کمک کردند. تلاش می‌کنیم شرایط بدنی آنها هرچه سریع‌تر به سطح مطلوب برسد تا بتوانیم در ادامه فصل بیشتر از این بازیکنان استفاده کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی با تأکید بر اینکه تیمش در هر مسابقه برای پیروزی به میدان می‌رود، گفت: چه در بازی‌های خارج از خانه و چه در دیدارهای خانگی، هدف ما کسب سه امتیاز است. من به دنبال این نیستم که تیمم صرفاً برای گرفتن یک امتیاز بازی کند.

وی ادامه داد: در فوتبال اصول دفاعی اهمیت دارد، اما رویکرد من این نیست که در بازی خارج از خانه برای یک امتیاز به میدان برویم. هدف ما در همه مسابقات سه امتیاز است.

فجر باید فوتبال تماشاگرپسند ارائه دهد

خطیبی با اشاره به اهمیت ارائه فوتبال زیبا در دیدارهای خانگی گفت: در زمین خودمان همیشه تأکید کرده‌ام که باید فوتبال تماشاگرپسند و زیبایی ارائه کنیم. ممکن است گاهی توپ وارد دروازه نشود و با وجود تلاش زیاد نتیجه مطلوب به دست نیاید، اما هواداری که به ورزشگاه می‌آید باید حداقل فوتبال زیبا ببیند.

وی افزود: اگر فوتبال زیبا همراه با سه امتیاز باشد که بسیار عالی است و امیدوارم فردا بتوانیم هر دو هدف را محقق کنیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی درباره تأثیر آمادگی بدنی بازیکنان در هفته‌های ابتدایی فصل نیز اظهار کرد: برخی بازیکنان به‌تدریج به شرایط بدنی بهتری می‌رسند و زمانی که وارد زمین می‌شوند، تأثیرگذاری بیشتری دارند. در بازی‌های اخیر نیز این موضوع را مشاهده کردیم.

خطیبی با اشاره به عملکرد مهاجمان تیمش گفت: در دیدارهای اخیر دوندگی مهاجمان ما بسیار خوب بوده و در یکی از مسابقات میزان دوندگی آنها به حدود ۱۲ کیلومتر رسید. این میزان تلاش به ما کمک کرد تا برنامه‌های تاکتیکی خود را بهتر اجرا کنیم و امیدوارم فردا نیز بازیکنان همین روند را ادامه دهند.

شهابی همچنان تحت نظر کادر پزشکی است

وی درباره وضعیت شهابی نیز گفت: او ابتدای فصل دیر به ما ملحق شد و به دلیل اینکه تمرینات کافی نداشت، دچار مصدومیت شد و این مصدومیت نیز تشدید شد. در دیدار مقابل صنعت نفت به آمادگی نسبی رسیده بود و خودش نیز اعلام کرد که می‌تواند به تیم کمک کند، اما متأسفانه دوباره مصدوم شد.

خطیبی افزود: زمان بازگشت او را کادر پزشکی تیم مشخص خواهد کرد. البته در این پست بازیکن داریم و مشکل خاصی نداریم، اما هرچه شهابی زودتر آماده شود، دست ما برای استفاده از بازیکنان بازتر خواهد بود.

بازیکن مدنظر من در فهرست اولیه فجر بود

سرمربی فجر شهید سپاسی در پاسخ به پرسشی درباره جذب نشدن یکی از بازیکنان مدنظرش نیز گفت: این بازیکن در فهرست اولیه و فهرست نهایی که به باشگاه ارائه کرده بودم حضور داشت.

وی ادامه داد: طبیعی است که هیچ سرمربی نمی‌تواند انتظار داشته باشد باشگاه صد درصد فهرست مدنظر او را جذب کند. باشگاه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنانی را که مدنظر ما بودند جذب کرد و این بازیکن در جمع نفراتی قرار داشت که در نهایت امکان جذب آنها فراهم نشد.