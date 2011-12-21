حضور خیراندیش و پورسرخ در "دختران حوا" قطعی شد

عزیز علیزاده یکی از تهیه‌کنندگان "دختران حوا" درباره مراحل ساخت این سریال به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکلات فیلمنامه مرحله بازنویسی آن به طول بیشتری انجامید و ادامه نگارش آن نیز طبق اصلاحیه مدیران شبکه در حال انجام است و سریال نیز در مراحل اولیه تصویربرداری به سر می‌برد.

وی افزود: گوهر خیراندیش، پوریا پورسرخ، ساغر شکوری و پرویز سیرتی بازیگرانی هستند که به تازگی به مجموعه بازیگران پیوسته‌اند.

این سریال در 45 قسمت 40 دقیقه‌ای برای پخش از گروه فیلم و سریال شبکه تهران ساخته می‌شود و طبقه گفته تهیه‌کننده زمان پخش آن هنوز قطعی نشده‌است.

نیما شاهرخ‌شاهی در نقش کامران، امیرحسین رستمی در نقش دکتر مسعود آزاد، ایرج راد در نقش دکتر شمس، یکتا ناصر در نقش شیوا، تینا آخوندتبار در نقش نیکی، نازنین کریمی در نقش گیلدا، لیدا عباسی در نقش گیسو، پرویز سیرتی در نقش امیرحسین، مریم سرمدی در نقش الهه، آیلار نوشهری در نقش ساناز، رضا یزدانی در نقش فرهاد، مهدی کاسه ساز در نقش حمید، مینا وحید در نقش سودا و ملیکا پارسا در نقش نیلوفر بازیگران این سریال هستند.

در خلاصه داستان "دختران حوا" آمده‌است: ثریا زندانی مریض در حال مرگ از یک راز پرده برداشته و از شیوا که مددکار زندان است کمک می‌خواهد. شیوا برای پی بردن به این راز درگیر ماجراهایی می‌شود.

دیگر عوامل اصلی سریال عبارتند از تهیه‌کنندگان: عزیز علیزاده، علی اکبر جناقی، نویسنده: زامیاد سعدوندیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: امیر سلیمانی، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، طراح چهره پردازی: محمد قمی، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، منشی صحنه: آتوسا شاه سیاه.