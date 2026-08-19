سردار اکبری: دشمنان به دنبال تضعیف وحدت و انسجام ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح چهارشنبه در دومین همایش «مسجد شایسته» در بجنورد با بیان اینکه مسجد سنگر است، اظهار کرد: باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و دشمنان در آمادگی کامل باشیم.

وی افزود: بر اساس فرمان فرمانده کل قوا، همه نیروها باید آمادگی کامل خود را حفظ کنند و تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ اخیر نیز در برنامه‌ریزی‌های دفاعی مورد توجه قرار گرفته است.

سردار اکبری با اشاره به توان موشکی کشور گفت: تولیدات موشکی با هوشمندی و با استفاده از ظرفیت پراکنده در سراسر کشور دنبال شده و تجربه‌های حاصل از جنگ اخیر نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اظهار کرد: دشمن در حوزه موشکی خواستار کاهش برد موشک‌هاست و در حوزه هسته‌ای نیز محدودیت‌هایی را مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: ایران برای مصارف دارویی و کشاورزی به غنی‌سازی نیاز دارد و بر اساس مبانی اعتقادی خود هیچ‌گاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.

سردار اکبری با اشاره به تجربه برجام گفت: در گذشته با خوش‌بینی و اعتماد بیش از حد به دشمن، مذاکراتی انجام شد و در نهایت مشخص شد که وعده‌های طرف مقابل قابل اتکا نیست.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: پس از شهادت رهبر انقلاب، وحدت و انسجام قابل توجهی در میان ملت ایران شکل گرفت و دشمنان تلاش می‌کنند این وحدت و انسجام را از بین ببرند

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی با تأکید بر روحیه مقاومت مردم ایران بیان کرد: ملت ایران، ملت امام حسین(ع) و شهادت است و در دفاع از سرزمین خود ایستادگی خواهد کرد.

سردار اکبری در پایان گفت: ایرانی خاک می‌خورد، اما خاک نمی‌دهد.